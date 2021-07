Her samles de for å følge sønnenes medaljejakt i OL: – Veldig nervepirrende

– Det hadde vært sykt om noen tar gull, sier moren til triatlonutøver Gustav Iden.

Monica Stornes (i hvitt), her sammen med Kate Blummenfelt, forteller at hun er utrolig spent før triatlonkonkurransen.

Nå nettopp

Søndag kveld og natt til mandag er det duket for triatlonkonkurransen for menn i OL, hvor hele tre bergensere deltar.

Gustav Iden (Åsane CK), Casper Stornes (Ask IL) og Kristian Blummenfelt (Bergen Triathlon Club) skal alle forsøke å ta medaljer i triatlon.

I den anledning har flere familiemedlemmer og venner av deltagerne samlet seg på Privaten Bar i sentrum av Bergen.

Geir Iden (til venstre) tror det kan bli mer enn bare én norsk medalje i løpet av natten.

– Det er bra for nervene at vi samles her. Det roer meg ned, sier Geir Iden, far til Gustav, som står i døren som fører til utehagen på Privaten.

– Jeg later som jeg er dørvakt, men det er jeg ikke. Jeg er bare nervøs, forklarer han.

Utehagen på Privaten i Bergen sentrum var stappfull mer enn én time før konkurransestart.

– Jeg har tro på alle guttene

Kristian Blummenfelt blir regnet som Norges største medalje- og gullhåp. Moren Kate er spent før konkurransen.

– Jeg har tro på alle guttene, og håper på medalje i natt. Uansett hvem det blir, vil det glede meg, sier Blummenfelt til Bergens Tidende.

Casper Stornes’ mor, Monica, er veldig spent på konkurransen.

– Det er veldig nervepirrende!, sier hun.

Gustavs mor, Marit, istemmer:

– Det blir veldig spennende. Det er alt jeg tør å si. Det hadde vært helt sykt om noen tar gull.

– Det er helt ubeskrivelig at vi har tre gutter fra Bergen med i konkurransen, sier Marit Iden (til venstre)

Kan bli ville jubelscener

Selv om stemningen er nervøs, er troen på medalje og gull til stede.

– Sjansen er absolutt til stede, og det kan bli mer enn bare én medalje også, sier Geir Iden.

Han lover god stemning dersom det går veien.

– Da kommer vi til å hoppe så gulvet detter i stykker, svarer han.

Monica Stornes tror også på store jubelscener ved medalje på én av de bergenske deltagerne.

– Da tror jeg det kommer til å ta helt av, sier hun.