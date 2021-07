Så sønnen løpe inn til OL-gull: – Uvirkelig. Jeg skjønte det ikke helt

– Jeg er veldig stolt av han, sier Kristian Blummenfelts mor.

Kate Blummenfelt var blank i øynene da hun så sønnen motta gullmedaljen.

25. juli 2021 23:17 Sist oppdatert nå nettopp

Kristian Blummenfelt fra Bergen er olympisk mester på triatlon.

På bar i Bergen sentrum samlet flere familiemedlemmer, mange venner og en rekke folk fra triatlonmiljøet seg for å følge løpet.

Tenk deg stemningen da 27-åringen fra Loddefjord kom først til mål.

I midten av festen: Mamma Kate Blummenfelt.

– Det er uvirkelig. Jeg er ganske tørr i halsen akkurat nå, sier hun til Bergens Tidende etter å ha sett sønnen sin springe inn til OL-gull.

Kristian Blummenfelt rykte fra konkurrentene mot slutten av løpet og kom til mål i ensom majestet.

– Jeg skjønte det ikke helt før de siste 100 meterne. Et løp er heller ikke over før det er over. Jeg er veldig stolt av han, sier Kate Blummenfelt.

Hun hadde sendt to hjerter til sønnen før løpet, og kan fortelle at hun skal prøve å få tak i Kristian i morgen tidlig for å gratulere ham med gullet.

Champagnen ble poppet omtrent i det Kristian Blummenfelt krysset målstreken.

– Litt for ambisiøst

I 2012 hadde BT et oppslag i avisen hvor Blummenfelt uttalte at målet var å ta OL-gull i Tokyo i 2020. Gullet kom ikke i 2020, men målet ble nådd.

– Han er veldig målrettet, og jeg synes det er utrolig kjekt at han klarte å nå målet sitt, sier Kristians mor, og fortsetter:

– Jeg har ikke turt å vise ham det oppslaget, for jeg synes det var litt ambisiøst. men han klarte det.

Varslet naboene

BT var hjemme hos Kristians Blummenfelts far, Trond, på Landås tidligere på kvelden. Der var venner og familie samlet for å følge triatlonkonkurransen.

Og for en kveld de fikk.

– Jeg har et håp om at han skal kjempe om en medalje, og et ønske om at han skal ta gull, sa Trond Blummenfelt til BT like etter at sønnen hans har satt seg på sykkelen.

Det håpet ble oppfylt og vel så det.

Også i hagen var det hoiing, jubel og gullstemning.

Og champagne, som lovet av pappa Trond Blummenfelt.

Trond Blummenfelt har samlet venner og familie i hagen på Landås for å følge triatlonkonkurransen i OL, hvor sønnen deltar.

Utehagen på Privaten i Bergen sentrum var stappfull mer enn én time før konkurransestart.

– Det er helt ubeskrivelig at vi har tre gutter fra Bergen med i konkurransen, sier Marit Iden (til venstre)