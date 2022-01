Nils Arne Eggen er død

Nils Arne Eggen er død, 80 år gammel.

19. jan. 2022 10:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det melder Rosenborg selv på egne nettsider.

«Det var med sorg Rosenborg i dag mottok budskapet om at klubbens aller største legende er død.

Nils Arne sovnet natt til onsdag stille inn med sin nærmeste familie ved sin side.» skriver klubben.

Nils Arne Eggen vil stå igjen som tidenes mest suksessrike trener i Norge på klubbsiden. Han ledet Rosenborg til 14 seriemesterskap og åtte sluttspill i Champions League.

Som spiller ble Eggen seriemester med både Rosenborg og Vålerenga. Det ble også 29 A-landskamper.

Han ble også en populær mann blant fansen i form av sin frittalende personlighet og engasjerte lederstil på sidelinjen.

I sosiale medier strømmer hyllestene av Eggen inn:

«En av norsk fotballs største personligheter gjennom alle tider, Nils Arne Eggen, er død. Takk for all kunnskap og glede du har gitt oss. Takk for din raushet og engasjement.» skriver Jan Åge Fjørtoft.

«Vi var så heldige å få oppleve deg, Nils Arne Eggen. Kunnskapen din og formidlingsevnen din. Men mest av alt rausheten du viste oss ved å dele alt med oss så mange ganger. Takk for alle gode minner. En bauta er borte.» skriver tidligere fotballtrener Lars Tjærnås.

De siste årene slet Nils Arne Eggen med helseutfordringer. Blant annet endte en betennelse i begge beina med at trenerlegenden måtte amputere. Han fikk også transplantert ei nyre.

I forbindelse med sin 80-årsdag var Eggen gjest i podkasten Rasmus og Saga. Der snakket han åpent om et langt liv i fotball, men også om personlige utfordringer.

