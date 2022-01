Zucca ustoppelig: Satte rekord igjen

(Minnesota Wild.-Chicago Blackhawks 4–3 etter spilleforlengelse) Mats Zuccarello (34) gjorde flere enn ett målpoeng i sin fjerde kamp på rad og satte med to målgivende pasninger mot Chicago Blackhawks enda en personlig rekord.

ULOVLIGE MIDLER: Mats Zuccarello påfører Chicagos Blackhawks back Jake McCabe to minutter utvisning for interference under kampen i Saint Paul natt til søndag norsk tid.

Ifølge NHLs hjemmeside har han aldri tidligere sørget for «multipoeng» - flere enn ett målpoeng - fire kamper på rad.

Det har han nå, vel å merke i løpet av de åtte siste dagene: To mål og en målgivende pasning mot Anaheim Ducks 14. januar, to målgivende pasninger mot Colorado Avalanche 17. januar, to målgivende pasninger mot Chicago Blackhawks 21. januar og to målgivende pasninger mot sammen motstander på hjemmebane i Minneapolis natt til søndag norsk tid.

– Ja, pucken spretter vår vei og vi får noen mål. Noe er flaks, og vi har noen spillere med gode ferdigheter som kan gjøre bra ting, og gjøre jobben. Vi har vært gode til det, sier Mats Zuccarello til NHL-reporter Jessi Pierce etter Minnesota Wilds andre seier over Chicago Blackhawks denne helgen.

Han sikter til laget, men det kunne like godt dreid seg om ham selv.

Blant NHLs rundt 800 spillere (32 lag) ligger han nå på 37. plass i målpoengstatistikken. Edmonton Oilers tyske Leon Draisaitl (37 kamper/28 mål/30 målgivende) og Washington Capitals russiske kaptein Alexander Ovetsjkin (42 kamper/29 mål/29 målgivende) topper den 58 målpoeng.

Mats Zuccarello har måttet stå over seks av Minnesota Wilds kamper på grunn av covid-19-smitte. I løpet av 31 kamper har han scoret 11 mål og lagt 25 målgivende pasninger: 36 målpoeng.

Det er verd å merke seg at Norges eneste NHL-spiller kun har fire - av nær hundre - svensker foran seg: Victor Hedman (44 målpoeng etter 43 kamper), Mika Zibanejad (42 etter 42), Gabriel Landeskog (38 etter 31) og William Nylander (38 etter 38).

Mats Zuccarello har sørget for målpoeng - totalt tre mål og 11 målgivende pasninger - i sine åtte siste kamper. Det er første gang han har gjort målpoeng så mange kamper på rad etter NHL-debuten for New York Rangers sesongen 2010/11.

Han har spilt 649 grunnseriekamper i NHL: 151 mål og 312 målgivende pasninger.

Mats Zuccarello innehar 2. plass i Wilds interne målpoengstatistikk. Zuccas rekkekamerat Kirill Kaprizov topper den med 17 mål og 30 målgivende pasninger. Zuccarello har altså 11 mål og 25 målgivende - med fem færre spilte kamper enn russeren.

– Det er som om de deler samme hjerne der ute. Pasningsspillet, de kan tre pucken til hverandre mellom føttene til motstanderne. Det er nesten «dumt», men det har vært helt fantastisk, sier Minnesota Wilds Marcus Foligno til The Athletic om den såkalte kjemien mellom Kaprizov og Zuccarello.

Mot Chicago Blackhawks natt til søndag la Zucca sin 24. målgivende pasning for sesongen da svenske Joel Eriksson Ek reduserte til 1–2 for Minnesota Wild. Halvveis inn i siste periode spilte han frem rekkekamerat Kirill Kaprizov da russeren utlignet til 2–2 i overtallsspill.

Sveitsiske Kevin Fiala sørget for spilleforlengelse da han utlignet for hjemmelaget to minutter før ordinær spilletids slutt. I spilleforlengelsen ble Marcus Foligno matchvinner for Wild da det gjensto 38 sekunder av den.

Minnesota Wilds neste kamp er mot Montreal Canadiens på hjemmebane natt til tirsdag norsk tid. Deretter venter Zuccarellos tidligere klubb New York Rangers på bortebane natt til lørdag. Under den kampen skal Manhattan-klubbens svenske keeperlegende Henrik Lundqvist hylles for sin enestående karriere.

Mats Zuccarello og Lundqvist knyttet et sterkt vennskap i løpet av årene de spilte sammen i Rangers.