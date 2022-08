Krisen i Blink: – Mister vi flere, skal vi i hvert fall ha penger

Han føler seg sikker på to ting, Snorre Lillebo: At han ikke mister enda flere spillere. Og at Stjørdals Blink fremdeles kan overleve i 1. divisjon.

Blink-trener Snorre Lillebo

15 minutter siden

Ranheim – Blink 2–1: – Jeg synes guttene fortjente å få med seg noe. Vi var vanskelig å bryte ned, sier Blink-treneren, etter nok et knepent tap i 1. divisjon.

Denne gang mot rivalen i fjæra, på en ettermiddag hvor Blink også ledet 1–0.