Warholm om EM-dobbel: – Jeg ønsker deg lykke til, for du vil trenge det

Karsten Warholm (26) prøvde, men kom til kort da han prøvde seg på 400 meter-dobbelen i forrige EM. Den dropper han i år, men på kvinnesiden skal Femke Bol (22) gjøre et forsøk.

HEKKESTJERNER: Karsten Warholm og Femke Bol er begge store favoritter på 400 meter hekk i EM.

23 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Mandag starter friidretts-EM i München og det europeiske friidrettsforbundet hadde søndag ettermiddag en pressekonferanse i EM-byen, hvor både Warholm og Bol var blant utøverne som var til stede.

Da lederen av pressekonferansen skulle stille de første spørsmålene til Warholm, kom han innpå nordmannens dobbeltforsøk i 2018. Der løp han fire løp på fire dager, og etter å ha løpt inn til EM-gull på 400 meter hekk på den tredje konkurransedagen, var han langt unna gullkampen på 400 meter flatt dagen etter.

Med tiden 46,68 – 1,77 sekunder svakere enn tiden han løp på i semifinalen – endte han desidert sist i finalen.

– Ikke minn meg på det, sier Warholm til intervjueren, før spørsmålet, «har du noen råd til Femke?» til slutt kom.

– Jeg elsker at hun gjør det. Jeg tror faktisk hun kan klare det. Det er veldig vanskelig og hun må i være god form. Programmet ser også bra ut. Jeg håper hun klare det. Jeg ønsker deg lykke til, for du vil trenge det, sier Warholm.

PÅ PLASS I MÜNCHEN: Karsten Warholm løper semifinalen på 400 meter hekk på torsdag, men er allerede på plass i EM-byen. Her fra pressekonferansen, med Femke Bol like bak.

Warholm selv sa til NRK at han «var helt ødelagt» etter 400-meteren i 2018.

– Jeg prøvde å innbille meg at kroppen var bra, men beina var tunge, sa han til VG.

Den gang var programmet semifinale på 400 meter hekk, semifinale på 400 meter, finale på 400 meter hekk og så finale på 400 meter. I årets EM er det lagt opp motsatt, med både semifinale og finale på 400 meter først og så semifinale og finale på 400 meter hekk.

I det første løpet, semifinalen på 400 meter flatt på tirsdag, tok Bol seg enkelt videre til finalen.

– Jeg gleder meg veldig. Det er litt av en utfordring, men jeg føler meg bra og ser frem til å prøve det, sier Bol.

Se hva Warholm sa etter EM-doblingen i 2018:

Hun sier at hun tror programmet er mer i hennes favør enn hva som var tilfellet da Warholm prøvde seg på dobbelen.

– Flatt er vanskeligere for meg, for på hekk har jeg rytmen med hekkene som hjelper meg gjennom. På 400 meter flatt må jeg tenke mer gjennom hvordan jeg skal gjøre det. Å gjøre 400 flatt først, og så kunne gå litt tilbake til komfortsonen og til hekkene er det beste for meg, sier hun.

Bol stiller som den store favoritten på 400 meter hekk, hvor hun i VM var den som var nærmest verdensrekordholderen Sydney McLaughlin. På 400 meter hekk har Femke Bol den i særklasse beste tiden av europeiske utøvere i år. Under sølvløpet i VM løp hun inn til 52,27, mens norske Line Kloster (53,91) er den eneste andre europeiske utøveren som har løpt under 54 sekunder i år på kvinnesiden.

På 400 meter flatt er det langt jevnere. Der har Bol løpt på 49,75 i år, noe hun gjorde da hun vant 400-meteren i Diamond League-stevnet i polske Chorzów tidligere i august – 11 hundredeler foran polske Natalia Kaczmarek.