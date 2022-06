100 kilometer om dagen, 6900 høydemeter og ekstreme temperaturer. Men den største frykten har fire ben og lodden hale.

23. juni 2022 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 27 timer og 50 minutter var han fremme. 24. september 2021, næringstom og nedbrutt, la Simen Holvik leppene på de bronsebelagte føttene til Kong Leonidas.

Det tørre kysset markerte slutten på en 246 kilometer lang ferd over et goldt og ugjestmildt landskap.

Sakte bøyde han nakken og fikk den symbolske laurbærkransen plassert på hodet. Beviset på at han nettopp hadde gjennomført Spartathlon, en av verdens hardeste ultramaraton.

Han snudde seg rundt og så tilbake på veien han nettopp hadde tilbakelagt, alle 246.000 meterne av den. Med skjelvende ben og tårer i øynene tenkte han seg om:

Hva om jeg snur og løper tilbake?

I antikkens fotspor

Løpet Simen Holvik fullførte høsten 2021 var ikke et hvilket som helst løp.

Sparathlon-løpet følger i fotsporene til Feidippides. Budbringeren som løp fra Athen til Sparta for å hente militærhjelp da perserne forsøkte å erobre Hellas i år 490 f.Kr.

Feidippides og spartanerne rakk aldri tidsnok frem til slaget ved Marathon, men budbringerens ferd kan sies å ha vært krig nok i seg selv.

Hundrevis av kilometer over fjell og ødemark, i brennende hete om dagen og bitende kulde om natten.

– Det er et veldig tøft løp. De aller fleste fullfører ikke innen tidsfristen på 36 timer, sier Holvik om det 246 kilometer lange løpet fra Athen til Sparta.

Slik ser ruten han skal løpe tur-retur ut.

Dersom Holvik sier det er tøft, er det ord verdt lytte til. Kun et par måneder tidligere, sommeren 2021, satte han ny løyperekord i «Norge på langs». 26 fattige dager var alt løperen trengte for å tilbakelegge de snaut 2600 kilometerne fra Nordkapp til Lindesnes.

En enorm prestasjon i seg selv, men turen hadde et annet formål.

– Norge på langs var trening til Spartathlon, sier han kontant.

Det var i fjor. Nå skal han altså gjenskape bragden ganger to.

Ifølge legenden møtte Feidippides guden Pan på toppen av fjellet Parthenon. Selv om ultradistanser er kjent for å kunne frembringe sterke hallusinasjoner, møtte Holvik aldri Pan på fjelltoppen.

Men 1200 meter over havet meldte det seg likevel noen tanker.

– Tankene vandret tilbake til Feidippides, som løp fra Athen til Sparta og tilbake igjen til byen Marathon (fire mil utenfor Athen).

Det ble etter hvert klarere for ham. Sparta var jo egentlig bare halvveis. Da han kom i mål 24. september 2021, tok han raskt beslutningen.

– Året etter ville jeg prøve å se om jeg kunne løpe hele den originale ruten.

Fredag 1. juli skal den smertefulle drømmen settes ut i livet.

Simen Holvik slet med å ta til seg næring under fjorårets Sparathlon.

Frykten

– Er dette hardere enn «Norge på langs»?

– Det vil jeg absolutt si, slår Holvik fast.

Det er det flere grunner til.

Først og fremst skal han være selvforsynt. Det betyr at han må løpe med ryggsekk for å frakte næring på segmenter hvor det ikke finnes butikker, eller i perioder hvor disse er stengt.

For ikke å snakke om den enorme hetebølgen som skyller over Europa. Store deler av den strabasiøse ferden må han belage seg på temperaturer godt opp på 30-tallet.

Men utmattelse, navigering, ensomhet og ekstremvarme er ikke det som bekymrer Holvik mest. Når solen forsvinner i horisonten, lurer skumle skapninger i skyggen – nemlig løshunder.

I år stiller Simen Holvik forberedt. Skulle han få et ublidt møte med en løshund, har han våpenet klart.

– Jeg opplevde ikke å bli angrepet under Spartathlon i fjor, men jeg vet om flere nordmenn som er blitt bitt, sier løperen.

For å unngå angrep fra glefsende hunder på de 620 kilometerne han skal tilbakelegge, har han hentet tips fra erfarne løpere.

Unngå øyekontakt

Ikke løp vekk, men gå sakte bakover og rundt

Snakk med rolig stemme

Hvis hunden fremdeles er aggressiv, plukk opp steiner slik at hunden ser det

Hvis ingen reaksjon – kast steiner i retning hunden (ikke på)

Ved et eventuelt angrep, bruk hundespray

Men ikke alle skygger er som kjent monstre.

Tankene om hundene kan være minst like skremmende. Nervene kan bli frynsete etter ekstreme distanser, forklarer Holvik. På et tidspunkt under løpet i fjor, midt ute i den greske ødemarken, så han plutselig en skygge. Nordmannen frøs til, og kalde gufs skjøt nedover ryggen.

– Jeg tenkte at nå kommer det en hund, men så var det bare min egen skygge, sier han lattermildt.

Fakta Dette er noen av de vanvittige løpene han har fullført: Lysefjorden Rundt Extreme Ultra Trail, 125 km (2019) Oslo Maraton – trippelen, 73 km (2021) Gloucester 24 hour track race, 253 km (2019) Sandnes lengste, 136 km (2020) 24 hours in hell, 253 km (2020) Norge på langs, 2600 km (2021) Spartathlon, 246 km (2021) Vis mer

Løpe-junkie

Skulle han klare hanskes med hunder, ekstreme temperaturer og stupbratte fjellpass, vil han bli den første som fullfører ruten på 2500 år. I tillegg skal han løpe noen mil ekstra.

– Hva er drivkraften bak disse vanvittige prosjektene?

– Det gjør meg godt. Det er min måte å ha det bra på. Det handler om å kjenne at man virkelig lever, svarer han.

Underveis, etter timevis på sti eller asfalt, kan han kjenne på en euforisk rus.

– Man blir på en måte en junkie som jakter på neste skudd.

Men den viktigste drivkraften til Holvik handler ikke om eufori eller jakten på den mest ekstreme rusen. Den handler om å tre ut av den moderne hverdagen, for å finne tilbake til røttene – urmennesket.

– Da jeg løp «Norge på langs», kjente jeg det. Etter en uke med 100 kilometer om dagen ble det lettere og lettere. Det var som om noe sa pang, og så var jeg tilbake til et genetisk rotfeste. Det er dette vi er skapt for, fastslår ultraløperen.