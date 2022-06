Strindheim sjokkerte eliteserielaget, men måtte gi tapt

Strindheim øynet en cupbombe. Men Kristiansund slapp med skrekken.

KAMP: Strindheim maktet ikke å holde ut mot Kristiansund.

22 minutter siden

Strindheim – Kristiansund 1 – 3 (1 – 1): Det var morsomt på Ruta arena i en time. Så viste Eliteserielaget Kristiansund muskler og ble for sterke for Strindheim.

Men det var ikke uten kamp at laget fra Nordmøre tok seg videre til 3. runde i cupen. For en periode så det ut til at cupbomben kunne detonere på Strindheim.