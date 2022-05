Misliker systemet som kan være til fordel for RBK

RBK-duoen Mali Næss og Anna Jøsendal er ikke fan av årets nye seriesystem. Samtidig er det en viss sjanse for at et sluttspill vil gagne Rosenborg.

Mali Næss (blå vest t.v.) og Anna Jøsendal (blå vest (t.h.) forventer tøff motstand i de kommende kampene.

26 minutter siden

– Det er skikkelig tøffe kamper vi har vi vente. Vi bør ha som mål å være topp to når vi går inn i sluttspillet. Og skal vi klare det er vi nødt til å vinne flere av de neste kampene.

RBK-spiller Anna Jøsendal snakker om programmet som venter i de fem neste kampene: Lillestrøm (H), Vålerenga (B), Arna-Bjørnar (B), Brann (H) og Vålerenga (H).