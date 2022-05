Fotballspiller Emil Pálsson fikk hjertestans igjen

Sarpsborg-spiller Emil Pálsson (28) fikk forrige uke hjertestans igjen. Det forteller han til TV 2.

HJERTET STOPPET: Emil Pálsson forteller at han fikk hjertestans for andre gang på et drøyt halvår forrige uke.

16. mai 2022 20:40 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er dårlige nyheter. I forrige uke fikk jeg en ny hjertestans på trening da jeg var på Island, sier Pálsson til kanalen.

Pálsson kollapset på banen da han var på utlån til Sogndal i november. Nå forteller han at det samme har skjedd igjen, denne gangen på trening.

Det skjedde tidlig på en individuell fotballtrening hjemme på Island. Pálsson forteller til TV 2 at han husker alt fra hendelsen.

– Jeg hadde trent veldig mye de fire-fem siste månedene, og følte meg veldig bra og følte meg veldig klar for å komme tilbake til Norge og starte med full trening trening. Det var planen, jeg skulle flytte til Norge i dag og starte med full trening med Sarpsborg. Jeg er ekstremt skuffet. Det var noe jeg ikke trodde at skulle skje igjen, sier 28-åringen til kanalen.

Det var under en kamp mot Stjørdals-Blink i høst at islendingen falt om på banen og ble gjenopplivet etter en hjertestans.

UHYGGELIGE BILDER: Emil Pálsson falt om under en kamp i Obos-ligaen i høst. Han ble vellykket gjenopplivet etter en hjertestans.

Livreddende behandling ble iverksatt i løpet av kort tid, Pálsson ble fløyet til Haukeland sykehus i Bergen og var ved bevissthet da han ble transportert bort fra banen.

– Første gangen var jeg veldig glad for at jeg var i live, men denne gangen var det litt mer skuffelse og det ble veldig trist. For jeg var på et så bra sted og klar for å komme tilbake til fotballen, sier Pálsson.

VG har vært i kontakt med både daglig leder Raymond Fjeld og sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08. De ønsker ikke å uttale seg om saken.

Pálsson var ikke i troppen da Sarpsborg 08 tapte 0–1 borte mot Lillestrøm mandag kveld.