Tengstedt-hattrick sørget for seier i hawaii-kamp

Kaosstart ble til drømmeresultat for Rosenborg, som vant i Sandefjord.

GRATULERES: Her feirer lagkameratene Casper Tengstedt tredje mål for kvelden.

12. aug. 2022 20:55 Sist oppdatert nå nettopp

Sandefjord - Rosenborg 2 - 5 (2 - 2): Det er bare å notere seg navnet: Casper Tengstedt er mannen som var på alles lepper i Sandefjord fredag kveld. I sin andre RBK-kamp vartet nyervervelsen opp med hat trick, hvorav samtlige var lekkerbiskener.

Etter et åpningskvarter som beskrives best av ordene «hummer og kanari» var Tengstedt Vestfolds kaldeste mann med en tap-in, en lobb og en runding av keeper. Noe som sørget for at RBK har begynt å begrave bortespøkelset sitt denne sesongen.