Han får ny sjefsrolle – nå skal 20 nye stillinger lyses ut

Hroar Stjernen blir rennleder for hopp under Trondheim-VM i 2025.

Hroar Stjernen har snakket med VM-sjef Kristin Mürer Stemland og er klar for å ta rollen som rennleder i 2025.

10 minutter siden

– Nå er vi klar for å bygge opp en sportsorganisasjon. Jeg er blitt sportssjef og har brukt mye tid sammen med resten av ledelsen på å lage en struktur på hvordan vi ønsker å ha det og hvilke folk vi trenger.

Det sier Kristin Mürer Stemland, som er sjef for strategi og forretningsutvikling i VM-selskapet, til Adresseavisen. Hun sier at de vil lyse ut rundt 20 stillinger om kort tid, og at de håper å ha på plass de aller mest sentrale folkene til et FIS-møte (Det internasjonale skiforbundet) i oktober.