Fredag ble faren begravet. Søndag pekte han mot himmelen etter sin største seier.

HOLMENKOLLEN (Aftenposten) Martin Løwstrøm Nyenget (29) mistet nylig faren sin. Da skiløperen avgjorde femmila i Kollen foran familien, kjente han på en ekstra stor styrke.

Martin Løwstrøm Nyenget vant spurtduellen mot Sjur Røthe. Da han krysset målstreken, pekte han mot himmelen.

6. mars 2022 15:40 Sist oppdatert nå nettopp

Han spurtet over mål, så opp og pekte mot himmelen. Det var et spesielt budskap. For lagkameratene var det vanskelig å fatte hvor 29-åringen hentet kreftene fra denne søndagen.

– Det er en fin dag å ta sin første verdenscupseier på, sier Nyenget.