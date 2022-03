På fredag ble faren begravet. Søndag pekte han mot himmelen etter sin største seier.

HOLMENKOLLEN (Aftenposten) Martin Løwstrøm Nyenget (29) mistet sin far brått og helt uventet for to uker siden. Da skiløperen avgjorde femmilen i Kollen foran familien, kjente han på en ekstra stor styrke.

Martin Løwstrøm Nyenget vant spurtduellen mot Sjur Røthe. Da han krysset målstreken pekte han mot himmelen.

Sjelden har Holmenkollen vært stedet for sterkere følelser. Martin Løwstrøm Nyenget spurtet over mål , så opp og pekte mot himmelen.

– Det er en fin dag å ta sin første verdenscupseier, sier Nyenget til Aftenposten.