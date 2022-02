Mener Valijeva burde vært stoppet: – Må være noe av det verste hun har opplevd

Den omstridte kunstløperen Kamila Valijeva (15) tok til tårene etter skuffelsen i Beijing. Den situasjonen burde hun aldri ha vært i, mener tidligere kunstløper Camilla Gjersem (28).

SØNDERKNUST: Kamila Valijeva (15) ble trøstet etter den tøffe opplevelsen på isen i Beijing.

17. feb. 2022 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Under friløpet i dag var det åpenbart at hun var sterkt preget. Hun var defensiv og ga opp underveis i programmet. Til slutt tok hun til tårene og det var hjerteskjærende å se på. Det må være noe av det verste hun har opplevd, sier Gjersem til VG.

Kamila Valijeva var storfavoritt på øvelsen, men var tydelig preget og endte til slutt på en fjerdeplass etter å ha falt flere ganger. Etterpå var hun utrøstelig.

– Hun blir satt i en håpløs situasjon. CAS bestemmer at hun ikke skal bli midlertidig suspendert i vente på en avgjørelse. Hele kunstløpmiljøet raser fordi avgjørelsen er uforståelig, samtidig som Russland sin dopinghistorikk – og i mine øyne for svake reaksjoner for Russland som nasjon – gjør at hun blir satt i en enormt belastende situasjon som er krevende å håndtere for en 15-åring, sier Gjersem.

Mandag bestemte Idrettens voldgiftsrett (CAS) at Valijeva skulle få delta i videre i OL til tross for at hun avla en positiv dopingtest 25. desember.

I dommen fra CAS legges det vekt på at Valijeva er en «beskyttet person» ettersom hun er under 16 år. Retten trekker også frem at hun ikke har testet positivt under OL.

Camilla Gjersem under EM-konkurransen i Stockholm i 2015.

Hun trekker frem turnstjernen Simone Biles (24), som trakk seg fra konkurranser i Tokyo på grunn av sin mentale helse.

– Som utøver har man lyst til å delta uansett, men her synes jeg støtteapparatet burde evaluert om hun var mentalt i stand til å delta i dag. Simone Biles var et eksempel på at en utøver satte den mentale helsen først og sto over OL, men Valijeva er så ung og mindre egnet til å ta en slik avgjørelse, og derfor burde trener eller helseteam tatt en avgjørelse på hennes vegne, sier Gjersem.

TRAKK SEG: Simone Biles valgte å trekke seg fra lagfinalen under OL i Tokyo.

Etter konkurransen sa sølvvinner og lagvenninne Alexandra Trusova (17) «jeg hater denne sporten», ifølge den russiske avisen Championat.

– Jeg synes det er utrolig trist! OL skal være en drøm som går i oppfyllelse, der man får mulighet til å dele den lidenskapen man har for kunstløp med resten av verden, men i stedet oppleves det som et mareritt for flere av utøverne.

Konkurransen ble vunnet av russiske Anna Sjtsjerbakova (17), mens bronsen gikk til Kaori Sakamoto (21) fra Japan.

– Jeg så Kamilas program, og så fra det første hoppet hvor vanskelig det var og hvilken byrde det var for henne. Det er så vanskelig å gå videre etter det. Jeg kommer til å si det til henne personlig senere, sier Sjtsjerbakova ifølge Aftonbladet.

MEDALJEVINNERE: Anna Trusova, Anna Sjtsjerbakova og Kaori Sakamoto på isen etter konkurransen. Det vil også bli en medaljeseremoni – noe det ikke ville blitt hvis Valijeva hadde endt blant de tre beste.

Til øvelsen som vanligvis har med 24 utøvere, var det 25 løpere som var kvalifisert, fordi Kamila Valijevas deltagelse skjer med forbehold om at den endelig blir godkjent.

Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) opphevet den midlertidige utestengelsen av henne før mesterskapet. Dette ble anket inn for Idrettens voldgiftsrett av IOC (den internasjonale olympiske komité), WADA (Verdens antidopingbyrå) og ISU (det internasjonale skøyteforbundet).

Russerne vant i voldgiftsretten – inntil videre – fordi den endelige dommen om hun skal utestenges eller ei, ikke er bestemt.

Den hardt pregede russeren gikk rett forbi pressesonen, fylt opp av titalls journalister, gjemt bak munnbind og en hvit tøybamse trykket til brystet. Ettersom hun ikke endte blant de tre beste, var hun heller ikke med på pressekonferansen etter konkurransen.

Norges Skøyteforbund har siden 2020 ønsket å heve aldersgrensen i seniorkonkurranse fra 15 til 17 år.

Discoverys ekspertkommentator Lise Røsto Jensen sier på Eurosport Norges sending at forslaget til skøyteforbundet står «meget sterkt» etter torsdagens øvelse.

– Når noen har testet positivt, er det litt uforståelig at CAS ikke skal kunne komme frem til en avgjørelse fordi hun er mindreårig. Hun er gammel nok til å delta i OL, og jeg og min tvillingsøster fikk grundig opplæring fra vi var små i å være bevisste på hva vi fikk i oss og sjekket alle stoffer på dopinglista, sa Camilla Gjersem til VG tirsdag.

Forrige mandag vant ROC OL-gullet i lagkonkurransen med Valijeva i spissen, men IOC har ikke delt ut gullmedaljene til ROC på grunn av dopingsaken.