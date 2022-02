Sport Futsal Norsk idrett sliter med integreringen. Finnes en løsning i denne hallen?

Frtuna Hagos og skolevenninnene stablet et lag på bena i løpet av en uke før den uhøytidelige turneringen. Nå mener norsk fotball at slike ting er i ferd med å knekke koden på et jenteproblem.

Nå nettopp

Scoringer, dueller og jubel. Den ti minutter lange futsalkampen ute på parketten i Furuset Forum ble intens. Og det er en spesiell grunn til at noen smiler i hallen på Oslos østkant denne formiddagen.

– Vi tar det ikke så seriøst. Vi tenker ikke på at vi skal vinne. Vi skal ha det gøy, sier Frtuna Hagos til Aftenposten.