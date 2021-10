Følg Sandvikens gulljakt direkte her

Frispark til Sandviken like utenfor sekstenmeteren på høyresiden takket være en hands på en Stabæk-forsvarer. Fint hold for Bratberg Lund!

Bratberg Lund forsøker seg! Dagens første avslutning på mål, men skuddet fra vingbacken blir for svakt denne gangen. Få problemer for Panengstuen i Stabæk-buret.

Sandviken viser fin ro når de spiller seg ut bakfra. Hjemmelaget best i åpningen, men har ikke satt Stabæk under et voldsomt press helt enda.

Kampens første frispark går til hjemmelaget i det Hasund går i bakken. Fin posisjon for et innlegg og den farlige venstrefoten til Bratberg Lund!

Bratberg Lund på vei fremover for første gang i dag. Et par fine dragninger, før hun blir stoppet. Det blir nok ikke siste gang vi får se den målfarlige backen i aksjon denne kampen!

