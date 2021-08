Bak gullet er to familier som har ofret mye: – Skjønner ikke hvorfor de gjorde det

TOKYO (Aftenposten): Hele OL-gullvinner Anders Mols familie spiller sandvolleyball. Historien bak gullet handler om ikke bare én, men to idrettsglade familier.

Her jubler Jetmund Berntsen (fra venstre), Anders Mol, Kåre Mol og Christian Sørum etter finalen. Berntsen og Kåre Mol er onkel og far til Anders Mol.

NORGE-ROC 2–0 (21–17, 21–18): De har kjempet seg frem i stekende hete. Men Anders Mol og Christian Sørum tok OL-gull i Tokyo-regn lørdag.

Kanskje var det en hyllest til norsk sommer, på dagen da Norge tok sitt aller første sandvolleyballgull i OL. I finalen vant Norge over ROC, som Russland har fått hete som straff for systematisk doping.

Etter en litt rufsete start, var Mol og Sørum best hele veien. Seieren ble sikret etter to strake sett, akkurat som i de fem foregående kampene.

– Jeg er målløs. Jeg er så stolt. Det er så mange som har ofret mye for at vi skal stå her i dag, sier Anders Mol til en flokk norske journalister.

For sporene av familie og samhold er overalt du ser.

I pausene var Anders Mols far, landslagstrener Kåre Mol, der og la håndklær på spillernes hals. Etter kampen jublet spillerne med knyttede never mot Jetmund Berntsen, Anders Mols onkel, som også er med i landslagsteamet.

Denne historiske OL-triumfen var et resultat av ikke bare én, men to sandvolleyball-gale familier.

Kåre Mol (t.v.) viser hva han syns om guttenes innsats i OL-finalen.

En familie full av spillere

Dagen før finalen kjente gullvinnerne på familiær rivalisering. Da var det nemlig en annen finale, i en intern sandvolleyball-konkurranse de har hatt her i Tokyo.

Anders Mol og onkel Jetmund Berntsen på et lag, Christian Sørum og Kåre Mol på det andre.

Det betydde noe det også. På et pressetreff fortalte Mol med et lurt smil om sin irritasjon over tapet.

I Anders Mols oppvekst har nettopp konkurranse og volleyball vært kjenningsmelodien. Alle de fire søsknene hans spiller volleyball på høyt nivå. Begge foreldrene spilte på landslaget. Onkelen er i trenerteamet, og hele hans familie spiller også volleyball.

Mamma Merita Berntsen Mol har for lengst mistet tellingen på hvor mange NM-medaljer familien har.

– Er det rom for ikke å like volleyball?

– Det har alltid vært et valg. Men vi har opptatt av at barna skal drive med en idrett. Hvilken idrett, har ikke noe å si. Vi har aldri tatt initiativ til å trene dem. De har tatt oss med. Vi har vært veldig bevisste på at det må komme fra dem. Og når lidenskapen har vist seg, har vi prøvd å legge til rette, sier Merita Berntsen Mol.

Så tok de OL-gullet.

Startet eget lag

En beslutning tatt for seks år siden kan ha vært avgjørende for suksessen. Da var det familieråd hjemme hos Mol-klanen i Strandvik.

De unge volleyballspillerne i familien ble tatt med på råd. Anders Mol, storebror Hendrik Mol og fetter Mathias Berntsen var allerede blant Norges beste. Hvordan så de for seg fremtiden?

Beslutningen var enstemmig: De skulle starte en proff sandvolleyball-satsing.

Navnet på privatlaget ble Beachvolley Vikings.

Alle familiens sparepenger gikk i potten. Det var et vågalt valg.

– Det krever ganske stor tro, og det hadde vi. I tillegg hadde vi jo innsikt i idretten. Vi visste vi hadde utøverne til å klare det, sier mamma Merita Berntsen Mol, som selv deltok i OL i 1996.

Merita Berntsen Mol kan ikke huske noen våkenetter. De dvelte ikke ved valget. Hun sammenligner det med et tog som føk av gårde. De så seg ikke til siden – og det gikk utrolig fort.

Takker foreldrene

Men fortellingen om hvordan toget gikk helt til OL, handler ikke om én volleyball-familie. Men to.

Også Christian Sørums har hatt faren (Espen) som trener. Også hans bror (Aleksander) er blitt en god spiller. Også OL-vinnerens volleyball-lidenskap begynte med kosekamper i hagen.

– Foreldrene mine hadde ingen bakgrunn fra volleyball selv, de kunne ikke vite at jeg kunne bli god. Likevel la de igjen masse tid og penger. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjorde det. Jeg kan ikke garantere at jeg gjør det for barna mine, sier Sørum med et smil.

Anders Mol og Christian Sørum takket familiene etter gullet.

Fikk en åpenbaring

Sørums vei inn i denne fortellingen kom på ToppVolley – et opplegg der man kombinerer videregående skole med volleyball-trening.

Kåre Mol var trener der i fire år. Og det var under én av timene der, at han fikk en åpenbaring.

Han prøvde å sette Christian Sørum og Anders Mol sammen på lag. Måten de hjalp hverandre på banen, utfylte hverandres svakheter, var overraskende bra. «Her er det litt magi», tenkte Kåre Mol.

Da var ideen født inne i hodet hans. Den ble satt ordentlig til liv i 2016, da Mol og Sørum ble et lag – et lag som tok sandvolleyball-verden med storm.

Mot Russland tok de poeng på alle tenkelige måter. Blokker, smasher og diskré berøringer som lurte motstanderne.

De som kjenner gullvinnerne, snakker om en spesiell kjemi dem imellom.

– Det er ganske sprøtt. Vi har brukt masse tid sammen i dobbeltsenger, sier Sørum.

– Med enkeltdyne, legger han til.

– Dobbeltdyne også, skyter Mol inn.

Før han fortsetter mer alvorlig:

– Det betyr utrolig mye. Christian er min beste venn.

Anders Mol og Christian Sandlie Sørum tok gullet. Her sammen med trenerne Kåre Mol (t.v.) og Jetmund Berntsen (t.h.).

– Sjenerøse, snille og åpne

Christian Sørum er blitt som Mol-familiens femte sønn. Og Anders Mol er blitt som Sørum-familiens sønn.

– Mol-familien er sjenerøse, snille, gode og åpne. De er en fantastisk familie, sier Marianne Sandlie Sørum, Christians mor.

Fredag satte hun seg på et fly vestover. Det var for å se finalen sammen med Mol-familien.

Der kunne de se Mol og Sørum starte dårlig, før de tok over. Oleg Stovanovskij trengte behandling etter en skade i det første settet. Men det avgjorde ikke kampen. «Norge var bedre», innrømmet russeren etterpå.

Men selve øyeblikket, der hvor årevis med arbeid kulminerte, var et antiklimaks. Russerne servet rett i nettet. Kampen var slutt.

Anders Mol strak armene ut til siden og brølte mot den lille norske delegasjonen. Christian Sørum la seg utslitt ned i den våte sanden. Så kastet Mol seg litt klønete over Sørum. De lå på bakken sammen og gliste. De nøt øyeblikket sammen.

Det var broderlig kjærlighet.

