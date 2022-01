Ruud om Djokovic-bråket: – Åpenbart mange blandede følelser blant folket

Kaoset rundt Novak Djokovic (34) er også en snakkis blant verdens beste tennisspillere. Mens Casper Ruud (23) forbereder til Australian Open, venter serberen fremdeles på et endelig svar om han får spille eller ikke.

FOKUSERT: Casper Ruud er klar for Australian Open denne måneden. Nordmannen er seedet som nummer åtte og har mål om en kvartfinale i turneringen.

11. jan. 2022 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er jo ikke en ideell oppladning, det kan man helt ærlig si. Å være innelåst på et hotell i fire-fem dager. Han skulle nok ønske at han hadde fått de dagene til trening, sier Casper Ruud til VG.

Nordmannen har vært på plass i Australia et par uker allerede og spisser formen inn mot årets første Grand Slam. Samtidig har Novak Djokovic havnet i dype problemer med Australias myndigheter.

34-åringen kunne ikke dokumentere at han var vaksinert ved ankomst til landet, og etter et lengre drama på flyplassen ble Djokovic satt under politiovervåkning og senere transportert til karantenehotell. Mandag slapp han ut.

– Det blir interessant å se reaksjonen til folk hvis han får spille turneringen. Det er åpenbart mange blandede følelser blant folket her, om han får komme inn eller ikke. Per nå er han inne, og var på anlegget i går og trente. Så får vi se hvordan situasjonen har påvirket ham, sier Ruud om verdenseneren som viste seg tilbake i sitt rette element tirsdag:

Djokovic har vunnet 20 Grand Slams og er spilleren som har toppet verdensrankingen flest uker gjennom tidene. Norges beste spiller, for øyeblikket rangert som nummer åtte i verden, mener Djokovic er å regne med denne gangen også om han får grønt lys til å gå ut på hardcourten.

– Hvis han får spilt her, er han åpenbart favoritt, mener Ruud om verdenseneren.

– Han har en rutine som ingen andre i turneringen her har. Han og Nadal er de som har vært i toppen lengst, så jeg tror ikke det er helt krise for ham å ikke ha spilt på noen dager. Vi får bare vente i spenning. Det er, så vidt jeg har forstått, en pågående sak, fortsetter han.

TOPPMØTE: Ruud og Djokovic spilte mot hverandre under Italian Open i 2020. De møttes også under APT-finalen i november i fjor.

Stormen rundt Djokovic har blitt en verdensnyhet, men påvirker ikke Ruuds oppladning. Nordmannen er seedet som nummer åtte og kan trolig ikke møte Djokovic i en kvartfinale.

Fakta Topp 10-seeding Australian Open 1) Novak Djokovic, Serbia 2) Daniil Medvedev, Russland 3) Alexander Zverev, Tyskland 4) Stefanos Tsitsipas, Hellas 5) Andrej Rubljov, Russland 6) Rafael Nadal, Spania 7) Matteo Berrettini, Italia 8), Casper Ruud, Norge 9) Felix Auger-Aliassime, Canada 10) Hubert Hurkacz, Polen Vis mer

Ruud forstår imidlertid hvorfor situasjonen blir en stor sak.

– Det blir hausset mye opp, men det er verdens beste spiller som er i denne situasjonen. Hadde det vært Nadal, hadde det vært likt, men med en annen hadde det kanskje ikke vært like stor blest rundt det, sier han.

– Men akkurat på corona og vaksine, er Australia veldig nøye - kan si regelryttere, og det er helt «fair». Det er et land som alltid har vært det på alle mulige ting. Det vet alle som har vært her noen ganger. De er glad i reglene sine. Vi får bare se hva som skjer, avslutter Ruud.

Djokovic har vunnet Australian Open ni ganger tidligere. Ruud har mål om en kvartfinale i en av sesongens Grand Slam-turneringer.