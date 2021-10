Slik forklares Lehne Olsens forvandling

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 1–3) Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen (30) har aldri vært bedre. Nå står han med 22 mål for sesongen.

Erik Eikebrokk, VG

31. okt. 2021 09:07 Sist oppdatert 22 minutter siden

– Utviklingen hans som fotballspiller er innmari rar. Måten han har gått fra å være god til å bli gigantisk, har skjedd i 2021. Han har knekt noen koder. Petter Myhre (assistenttrener) har jobbet mye med ham og pekt steinhardt på hva som kreves i den rollen, spesielt med tanke på innløp og ikke å starte løpet for tidlig. Han hadde nesten verdensrekord i offsider en stund, men nå stemmer alt, sier LSK-trener Geir Bakke til VG.

Selvsagt scoret Thomas Lehne Olsen ett av Lillestrøms mål i 3–1-snuoperasjonen mot Rosenborg.

Lillestrøms storscorer forklarer forvandlingen for egen del på følgende vis:

– Jeg har ikke gjort så fryktelig mye, men jeg og Petter Myhre har sett på hvordan jeg har bevegd meg før, og hvordan jeg beveger meg nå. Det er ikke til å stikke under stol at jeg har vært litt tidlig ute tidligere, og løpt i fryktelig mange offsider. Nå har jeg blitt smartere, og flinkere til å posisjonere meg inne i boksen, sier Lehne Olsen til VG.

– Så enkelt, du snakker om et halvt sekund her?

– Jeg har vært litt utålmodig i innløpene mine, og jeg har vært litt for het på grøten. Starter man en halvmeter på riktig side, så kommer man først på ballen likevel. Det er småting som gjør at jeg kommer meg i gode posisjoner, og så har jeg blitt en bedre avslutter i tillegg. Det meste har jo gått inn i år.

2–1-scoringen, som også ble seiersmålet, er Lehne Olsens første på Lerkendal. Utover det husker han ikke så mye av de tre målfeiringene. Ei heller av feiringen med Kanarifansen på overtid, da «hele Lillestrøm» møttes i bortesvingen.

– Det var overtenning. Jeg kjente at krampa kom på slutt i leggen. Det var et utrolig øyeblikk å få dele med Kanarifansen. Det var en perfekt dag, sier Lehne Olsen, til VG.

Første scoring på Lerkendal, og to trønderske medspillere på laget. Kanskje er det ikke rart at Lehne Olsen gliser bredt mens spillerbussen venter på at ham, som en av de siste.

– Gjermund kommer inn og er med og snur kampen. Det er viktig for et lag at vi har slike spillere. VI har en god link, og jeg har savnet ham mens han har vært skadet. Samtidig har vi en annen trønder (Pål André Helland) som også er veldig glad i å se etter meg. Jeg har et godt samspill med dem, så jeg er glad i trøndere.