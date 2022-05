Johaug-debut på Slottet: – Det er kjempestort

SLOTTSPLASSEN (VG) Hun har klemt kong Harald og har fem kongepokaler i premieskapet. Men Therese Johaug (33) måtte vente til karrierens slutt før hun kom på Slottet.

– Det er kjempestort. Det er faktisk første gangen jeg går inn disse dørene. Det er stort å kunne avslutte karrieren med en middag her, sier Johaug foran kongefamiliens festmiddag for utøverne som i vinter skaffet Norge 20 gull, 10 sølv og 14 bronsemedaljer i OL og Paralympics.

Johaugs aller første individuelle gull er blitt til et ikonisk konge-øyeblikk.

– Du klarte det, du, sa en smørblid kong Harald og ga Johaug en god bamseklem etter Dalsbygdas lille, store datter hadde vunnet VM i Holmenkollen for 11 år siden.

– Vi er utrolig heldig som har en så folkekjær konge. Jeg er utrolig glad i ham. Jeg har jo hatt mine øyeblikk med kongen. Spesielt i 2011 da jeg slo gjennom, sier Johaug – som stilte i Østerdalsbunad mens lønnetrærne i Slottsparken lyser av vår.

Hun er i gang med et nytt kapittel i livet. Det består blant annet av et bokprosjekt. Til høsten kommer hennes gode og dramatiske karriere mellom to permer.

Etter sine tre OL-gull i Kina gikk Johaug så mange skirenn som mulig før snøen forsvant. Etterpå har hun vært på ferie i Frankrike med forloveden Nils Jakob Hoff.

– Det har vært godt, men det er rart ikke å være med resten av jentene på oppstartssamlingen nå i mai. Jeg kjenner fortsatt på at magefølelsen sier at jeg har gjort det rette, beskriver hun.

KONGEN TIL BORDS: Marte Olsbu Røiseland (til venstre), Anette Trettebergstuen og Marius Lindvik ved kong Haralds bord.

Kongen var på plass sammen med dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid.

– Siden vi ikke kunne få følge dere fra tribunen i Beijing, ville vi gjerne invitere dere hjem til oss i stedet, sa kong Harald ifølge NTB i talen til 74 OL- og 12 paralympics deltagere.

– Enormt mange fantastiske prestasjoner. Utrolig trist at ingen fra kongehuset eller regjeringen kunne være der for å heie dem frem. Derfor føles det ekstra godt å få lov til å gjøre stas dem her, sier Anette Trettebergstuen til VG. Kulturministeren medgir at hun er smittet av «Johaug-basillen» og plukker ut henne som sitt OL-høydepunkt.

Birgit Skarstein var på slottsmiddag også for et halvt år siden. Da som gullvinner for roing i paralympics. Vinterens paralympics avsluttet hennes satsing på ski. Hun bekrefter at hun nå utelukkende satser med årer og singlesculler mot Paralympics i Paris om to år.

– Klarer jeg å ta to gull på rad er det enda større. En skikkelig utfordring, beskriver Skarstein. Hun har i likhet med Johaug stor sans kong Harald.

PÅ PLASS: Birgit Skarstein hilser på kronprinsparet Mette-Marit og Haakon. 1 av 3 Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Han er så sportsinteressert. Han er så utrolig flink til å samle hele landet og være konge for oss alle sammen. Dette blir kjempespennende og veldig hyggelig, sier Skarstein.

– Noen av dere begynner sikkert å bli litt lei av alle hilsenene fra meg. Men det er altså deres egen skyld, sa kongen.

Kongen trakk spesielt fram curlingekteparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten og deres friske diskusjoner underveis i kampene.

– Her på huset har vi jo også litt erfaring med gledene og utfordringene ved det å både leve og jobbe sammen. Faktisk har dronningen og jeg – og kronprinsparet – til sammen 75 års erfaring med dette. Så det er bare å spørre om dere skulle trenge noen råd, meldte han.

Også Paralympics-kongen Jesper Saltvik Pedersen var på plass. Alpintutøveren vant fire gull i Kina og tre gull under para-VM på Lillehammer tidligere i sesongen. Han har ikke tatt treningsferie etter suksessesongen. Han har lest til eksamen de siste ukene.

– Jeg har et mål om å fortsette å sette paraidretten på kartet. Oste-saken min for to år siden fikk jo bein å gå på, sier Saltvik Pedersen som ble kjent etter å ha fått en ost i stedet for premiepenger.

SØLVGUTTENE: Pål Golberg, Emil Iversen og Hans Christer Holund hilste på kong Harald. Trioen vant stafettsølv i langrenn under OL.

Marius Lindvik vant det kanskje mest historiske norske gullet i Kina. Den 23-årige OL-debutanten fra Romerike er den første nordmann som vant storbakkerennet i hopp på 58 år. I 1964 var kong Harald selv OL-debutant da han var norsk flaggbærer under sommer-OL.

– Det blir spennende å møte kongen. Jeg har aldri hilst på ham før, sier Lindvik.

Ett minutt før kongemiddagen kom Jørgen Graabak med sekk på ryggen og to svære bager på slep.

– Jeg er god og svett og har ikke hatt tid til å gå innom hotellet. Jeg var litt spent på hvordan politiet skulle reagere, smiler kombinertløperen som opplevde to gull og en sølv på sine tre starter i Beijing.

Graabak kom rett fra eksamen i skattepolitikk og løp videre inn på Slottet med to ord:

– Kongen kaller!