Intens finale: Ruud slått av spansk stjerneskudd

(Carlos Alcaraz – Casper Ruud 7-5, 6-4) I sin tiende finale på ATP-touren og sin aller største kamp hittil i karrieren, måtte Casper Ruud se seg slått av en 18 år gammel spanjol.

TAP I FINALEN: Casper Ruud ble nummeret for liten mot spanske Carlos Alcaraz i finalen av Masters 1000-turneringen Miami Open.

3. apr. 2022 21:03 Sist oppdatert nå nettopp

Casper Ruud hadde vunnet de seks siste finalene han hadde spilt på ATP-touren, og totalt vunnet syv av ni finaler på ATP-touren i karrieren – alle på ATP 250-nivå.

Søndagens finale i Miami var dermed den klart største kampen til Ruud i karrieren, hvor både han og motstander Carlos Alcaraz – den 18 år gamle tenniskometen fra Spania – spilte for sin første seier i en Masters 1000-turnering.

Og etter en lovende start fra nordmannen, var det tenniskometene Alcaraz som tok over. Spanjolen vant det første settet 7–5, før han sikret seieren med sifrene 6–4 i det andre settet.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler, jeg har ikke ord. Det er veldig spesielt å vinne min første Masters 1000-turnering i Miami, sier spanjolen til arrangøren.

STJERNESKUDD: Carlos Alcaraz overlistet Casper Ruud og tok sin største seier hittil i karrieren med seieren i Miami Open. 18-åringen står nå med tre seiere på ATP-touren.

Seieren kom etter en strålende start på det andre settet med tre strake game, før Ruud tok to strake og så en timeout. Nordmannen så ut til å ha vondt i ryggen/hofteregionen og mottok massasje på sidelinjen.

Tilbake på banen vartet Ruud opp med to nye poeng, men det holdt ikke mot 18-åringen fra El Palmar.

Ruud startet kampen og det første settet med å serve, og startet bra. Nordmannen tok første game, brøt i det andre, før Alcaraz fikk stokket bena og redusert til 1–2. Så vartet nordmannen opp med to strake game, før det første settet snudde.

Alcaraz tok tre strake game og utlignet. Fra stillingen 4–4 fulgte de to duellantene hverandre tett, før spanjolen til slutt fikk et overtak på stillingen 6–5, med muligheten for å serve for seier i det første settet. Der sto Ruud imot en rekke baller og være nære ved å utligne igjen, men nordmannen måtte til slutt seg slått i det første settet.

I løpet av sesongen spilles det totalt ni turneringer på Masters 1000-nivå, og det er kun de fire Grand Slam-turneringene som er gjevere i tennissporten enn Masters 1000-turneringene. Ruud har tre ganger tidligere kommet seg til semifinalen i en Masters 1000-turnering.

