Kristoff «helt ferdig» etter het Tour-etappe - Philipsen tok sin første seier

Alexander Kristoff kjemper seg til mål med gruppen helt i front i en kaotisk avslutning, men hadde lite å stille opp med da det hele skulle avgjøres. Jasper Philipsen vant etappen - hvor temperaturer opp mot 40 grader preget rytterne.

SEIER: Jasper Philipsen (i blått) tok sin første etappeseier i Tour de France. Wout van Aert (i grønn trøye) ble nummer to.

17. juli 2022 17:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg var helt ferdig. Det var sykt varmt og jeg var helt kokt, sa Kristoff til TV 2 like etter målgang.

Kristoff og flere av de andre spurtkanonene ble kjørt av hovedfeltet med 50 kilometer igjen, men drøye 30 kilometer fra mål kjempet Kristoff og Dylan Groenewegen seg opp igjen til hovedfeltet. Det kostet nok mer enn det smakte.

Kraftanstrengelsen endte med at Kristoff heller kjørte opptrekk for lagkamerat Andrea Pasqualon, fremfor å spurte for egne sjanser.

– Jeg prøvde egentlig å hjelpe Pasqualon, for jeg kjente jeg ikke hadde noe å gjøre i spurten. Jeg var helt ferdig. Vi kom oss ikke helt frem, sier Kristoff, som til slutt ble nummer 13. Pasqualon ble nummer ni.

KAN SE FREM TIL HVILEDAG: Alexander Kristoff og de andre rytterne får en hviledag på mandag, før de siste etappene i årets Tour de France.

Edvald Boasson-Hagen hang fint med i feltet, hvor han gjorde en hjelperytterjobb for Peter Sagan i avslutningen. Også han fikk merke hetebølgen som ruller over store deler av Europa.

– Det er ikke noe å anbefale. Jeg leser på nett at en skal holde seg unna og ikke holde seg i aktivitet. Det er det stikk motsatte vi gjør, men vi har drukket mye og hatt en del is på nakken. Det hjelper, men det er ikke behagelig når det føles ut som å sykle på klister fordi asfalten smelter, sier han til TV 2.

Andre spurtere, som Caleb Ewan og Fabio Jakobsen klarte ikke å henge med inn mot avslutningen. Kristoff så ut til å være helt på stålet i det han vugget frem og tilbake helt på halen, men rogalendingen hang med over den siste toppen 25 kilometer før målgang.

Det som var igjen av feltet ble splittet ytterligere da tendenser til sidevind oppstod de siste ti kilometerne. Det gjorde at franske Benjamin Thomas klarte å holde stand helt i front, helt til det bare var 500 meter igjen.

Der var altså Jasper Philipsen sterkest og vant sin første etappe i Tour de France, like foran Wout van Aert og Mads Pedersen.

NEDKJØLING: Tadej Pogacar dynket etappevinner Jasper Philipsen med vann etter etappen.

Tidligere på etappen ble det høydramatisk da Jonas Vingegaard, med den gule trøya, krasjet med lagkamerat Tiesj Benoot, og gikk i bakken med drøye 60 kilometer igjen av etappen.

Da hadde Jumbo-Visma allerede mistet Porimoz Roglic og Steven Kruijswijk tidligere på dagen. Sistnevnte gikk ned i bakken og ble fraktet bort i ambulanse, men det som kunne se ut som et brukket krageben. Den danske Tour-lederen kom seg fort på sykkelen og tilbake til feltet, mens hans belgiske lagkamerat brukte mer tid.

I BAKKEN: Tour-lederen Jonas Vingegaard.

Roglic var tiltenkt en kapteinsrolle i det nederlandske laget i årets Tour de France, men formen har ikke vært i nærheten av å matche lagkamerat og sammenlagtleder Vingegaard.

– For at skadene mine skal helbredes skikkelig har vi bestemt at jeg ikke skal starte i dag, sa Roglic i forkant av etappen.

Flere av konkurrentene forsøkte seg på små angrep, men Vingegaard beholdt den gule trøyen på komfortabelt vis, til tross for at han gikk i bakken.