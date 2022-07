Kyrgios med støtteerklæring til Nadal: – Håper du snart er tilbake på banen

Torsdag ble det klart at Rafael Nadal måtte trekke seg fra Wimbledon-semifinalen mot Nick Kyrgios. Nå gir australieren sin støtte til spanjolen.

Rafael Nadal måtte til slutt kaste inn håndkleet i årets Wimbledon etter en rift i magen.

NTB

21 minutter siden

– Ulike spillere, ulike personligheter. Jeg håper rehabiliteringen går bra og vi håper alle at vi snart ser deg frisk tilbake på banen, skriver Kyrgios på Instagram.

Nadal pådro seg mageskaden, et rift, i seieren over Taylor Fritz onsdag. Han slet allerede i andre sett, men kjempet videre og vant til slutt etter tiebreak i det femte settet. Dagen etter innså han at problemene hemmer ham for mye.

– Jeg brukte hele dagen på å tenke på hva jeg skulle gjøre, men det gir ingen mening å fortsette. Skaden blir verre og verre, sa Nadal på en pressekonferanse.

Nadals skade gjør at Nick Kyrgios allerede er klar for søndagens finale i London. Der møter han enten Novak Djokovic eller Cameron Norrie.

Inntil i sommer hadde australieren aldri tatt seg forbi en Grand Slam-kvartfinale.