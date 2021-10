Før første gang siden 70-tallet har Bergen en norgesmester i turn. Nå er Juliane (19) på plass i Japan.

Hun trener opptil 30 timer i uken, men føler ikke at hun ofrer noe.

Torsdag satte Juliane Tøssebro seg på et fly med retning Kitakyushu i Japan. Her skal hun delta i VM, knappe tre uker etter å ha blitt norgesmester i turn her hjemme.

Første på fire tiår

Jill Schau vant i NM i 1973, Tore Lie vant i 1977. Siden den gang har 94 kvinner og menn tatt imot kongepokalen for Norges beste turner – ingen av dem fra Bergen eller bergenske klubber.

Nummer 97 var Ågotnes-jenten Tøssebro, som representerer Fana og Laksevåg turnforening. Dermed er hun bergensområdets første norgesmester i turn på nesten et halvt århundre.

Tore Lie har fem kongepokaler. Alle står i et premieskap i Bergen.

Tore Lie, nå 75 år, kjenner godt til Tøssebro og hva hun har fått til. Han tror hun kan slå godt fra seg i VM.

– Jeg har sett henne i aksjon mange ganger i Bergen. Hun er veldig fokusert, konsentrert på det hun skal gjøre, og hun har en vinnerskalle. Enda er hun bare 19 år og har store utviklingsmuligheter.

Opptil 30 treningstimer i uken

Tøssebro har alltid ulike mål hun jobber mot, det være seg konkurranser eller enkeltøvelser. Den store motivasjonen i høst har vært VM-kvalifiseringen.

– Det er veldig kjekt å få noe igjen for alt det vi gjør på trening, sier hun.

Det er ikke rent lite heller.

Tøssebro trener 25–30 timer i uken. For å ha tid til både trening og skolearbeid, tar hun sisteåret av videregående over to år. Festing og alkohol blir det lite av.

– Jeg føler ikke at jeg ofrer noe. Det er mer prioriteringer.

Juliane Tøssebro gir trenerne Anatol Ashurkov (på bildet) og Galyna Gerasmyenko mye av æren for hennes egne prestasjoner.

Hun sier det hjelper å ha venner på toppidrettslinjen på Tertnes som også trener mye, men medgir at hun i likhet med oss andre kan ha dårlige dager:

– Det er ikke bare motivasjon og tipp topp stemning når man trener klokken syv om morgenen. Da er det viktig å huske målet man jobber mot.

Den som fulgte med under sommer-OL i Tokyo, vil huske det strenge smittevernregimet utøverne levde under, med blant annet maskepåbud, lufting av rom og hyppige tester.

Ikke ulikt det Tøssebro nå kan vente seg under VM i samme land.

Utøverne får kun være på hotellet, og busses til konkurranser. Det blir med andre ord ingen utflukter til Fuji-fjellet eller studier av japanske kirsebærtrær, men Tøssebro tror det uansett blir spennende å konkurrere i så langt borte.

– Og det blir veldig gøy å konkurrere sammen med de flinkeste i verden.

Denne høsten har VM vært det store målet. Det aller største målet der fremme er OL i 2024.

– Det er det største man kan oppnå, sier hun.