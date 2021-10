Hoppstjernen kritisk – overrasket over at trønderstøtte ble lekket

Skipresident Erik Røste mener det er åpenbart at lekkasjene er gjort for å skade skiforbundet.

Hoppstjernen Halvor Egner Granerud er skuffet over skiforbundets håndtering av Bråthen-saken: – Jeg kjenner at jeg blir frustrert.

10. okt. 2021 13:00 Sist oppdatert 52 minutter siden

BAKKLANDET: – Jeg er interessert og følger med. Må nå har det kommet på et nivå der jeg som utøver ikke kan påvirke situasjonen. Det virker som det er rettsvesenet som må avgjøre denne saken.

Halvor Egner Granerud møter Adresseavisen på Antikvariatet på Bakklandet i Trondheim. Hoppstjernen ble historisk da han vant verdenscupen sammenlagt og tok elleve verdenscupseire på én sesong. Med det ble han den mestvinnende norske skihopperen gjennom tidende – sammen med Roar Ljøkelsøy.

Der vinteren besto av glede og jubel, har sensommeren og høsten stått i sterk kontrast. Den pågående konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund frustrerer Granerud.

– Jeg er skuffet over håndteringen av saken. Det virker som skistyret ikke gjør noe som helst. Jeg kjenner at jeg blir frustrert og skuffet over håndteringen, sier han.

Den betente konflikten har endt med at Bråthen er blitt innkalt til et drøftelsesmøte til uka. Det kan være starten på en oppsigelsesprosess. Toppledelsen i NSF har omtalt hoppsjefens atferd og kommunikasjonsform som uakseptabel. Tidligere i høst ble det kjent at de ikke vil forlenge Bråthens kontrakt når den løper ut i april neste år.

Fakta Bråthen-saken 17. august: TV 2 avslører Norges skiforbunds beslutning om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet beholder Bråthen. Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant annet kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund og at dette var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer. 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke skiforbundet og kreve fast ansettelse. 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. Fem dager senere går styret i skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. 2. September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også frem at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal diskuteres med Norges Skiforbund. 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser midlertidig pengestøtten til Norges Skiforbund. 4. oktober: Norges Skiforbund har mottatt stevningen i søksmålet fra Clas Brede Bråthen mot egen arbeidsgiver. 20. oktober er tilsvarsfristen. 5. oktober: VG får opplyst at skiforbundet har kalt Bråthen inn til drøftelsesmøte i neste uke. Et drøftelsesmøte er obligatorisk i en oppsigelsesprosess uten at det betyr at det er dette som er agendaen på møtet. 7. oktober: VG skriver at Trønderhopp ga skiforbundet støtte i Bråthen-konflikten. 9. oktober: Vikersund-sjef Per Bergerud er kritisk til Skiforbundets behandling av Clas Brede Bråthen og trekker seg fra hoppkomiteen, skriver TV 2. Kilde: NTB, VG og TV 2. Vis mer

Ble overrasket

Det er drøye tre år siden Granerud flyttet til Trondheim. Han er fortsatt en del av Kollenhopp, men trener av og til med Trønderhopp.

Denne uka kunne VG avsløre at Trønderhopp støtter Skiforbundet i den betente konflikten, uten at styreleder Oddny Estenstad kom med noen helst direkte kritikk av Bråthen i de interne e-postene som er blitt lekket til pressen.

– Jeg ble overrasket over at en slik sak ble lekket til pressen. Samtidig kjenner jeg ikke til verken styrelederen eller de andre i styret. Jeg har vel møtt Oddny Estenstad en gang, tror jeg. Det ser ikke så bra ut at sånne ting kommer ut, er Graneruds reaksjon på lekkasjen.

Adresseavisen har vært i dialog med styreleder Estenstad, som ikke ønsker å kommentere saken.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen har levert en stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse.

– Unødvendig

Halvors pappa, Svein Granerud, har sammen med Jan Helge Lundby (far til Maren) og Per Erik Opseth (far til Silje) skrevet en kronikk til NRK, der de frykter en kollaps i hoppleiren om Bråthen ikke får fortsette som hoppsjef.

– Han spurte meg tidlig om det var greit at han ytret sine meninger i offentligheten, noe jeg sa var ok. Vi er enige om mye. Jeg er mest skuffet og oppgitt over håndteringen av saken, men jeg er også tydelig på at jeg ønsker å ha med Clas videre, sier Halvor – og legger til:

– Han (Bråthen) gjør alt han kan for at norsk hoppsport skal være så bra som mulig. Det kan være at enkelte blir tråkket på trærne noen ganger, samtidig har han nok møtt mye motstand opp gjennom for å utvikle norsk hoppsport. Han har fått til mye og er en ekstremt god leder. Jeg syns det er unødvendig å skifte leder nå. Alt fungerer som det skal, og Clas har opparbeidet seg stor og god kompetanse og kan lederskap.

– Hva håper du blir utfallet av konflikten?

– Den beste løsningen er nok «lost case» nå, altså at partene setter seg sammen og finner ut hvor grensene går og hvilken rolle Clas skal ha. Jeg hadde håpet at Clas og Skiforbundet skulle ta hverandre i hånda, gå videre og jobbe sammen for at norsk hoppsport blir så bra som overhodet mulig. Men jeg føler Skiforbundet er fullstendig fastlåst, og da kan man ikke løse en konflikt.

Skipresident Erik Røste beklager at interne e-poster har blitt lekket til pressen: – Dette er åpenbart gjort for å skade skiforbundet og er en av flere lekkasjer i saken. Vi har en god oversikt over hvordan det har skjedd og vil følge opp det.

– Åpenbart gjort for å skade skiforbundet

Adresseavisen har konfrontert skipresident Erik Røste med Graneruds uttalelser. Kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, skriver at dette er deres kommentarer til det Granerud sier:

– Vi forstår veldig godt frustrasjonen til utøverne. Skistyret har et ansvar for å finne en løsning som ivaretar helheten i Norges Skiforbund, men har også vært opptatt av å lytte til utøverens og hoppmiljøets ønske om at Clas Brede skal være med videre i en sportslig stilling. Derfor ble han tilbudt rollen som landslagssjef. I den rollen ville han få de samme betingelser som han har i dag og kunne konsentrere seg om sportslige oppgaver. Via sin advokat avviste Bråthen å gå i videre dialog rundt dette. Det synes vi er svært beklagelig da vi hadde håpet på å finne en løsning sammen med dem. Men for å kunne diskutere en løsning, må en være villig til å møtes og det avviste Clas Brede via sin advokat.

Les også – Det er noe vi ikke får vite

Videre kommenterer Røste og Graff VGs Trønderhopp-avsløring:

– Vi beklager også på det sterkeste at et internt advokatnotat som blant annet inneholdt korrespondansen fra Trønderhopp er lekket til media. Dette er åpenbart gjort for å skade skiforbundet og er en av flere lekkasjer i saken. Vi har en god oversikt over hvordan det har skjedd og vil følge opp det.