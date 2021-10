Knallsterk Elverum-seier i Champions League: – Vet ikke om noen norske herrelag som har gjort noe større

(SC Szeged – Elverum 30-34) Elverum storspilte i bortemøtet mot SC Szeged, og ble de første til å slå den ungarske storklubben denne sesongen. Klubbens daglige leder drar de store parallellene etter torsdagens bragd.

KUNNE JUBLE: Elverum kunne slippe jubelen løs etter bragden mot Szeged. Her fra seieren i NM-finalen mot Nærbø i desember.

14. okt. 2021 21:18 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Det er veldig lett å bli historieløs på en kveld som det her, men jeg vet ikke om det er noen norske herrelag som har gjort noe større enn det her, sier daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, til VG og drar sammenligningene til da Drammen vant europacupen City Cup i 1996 og Elverums hjemmeseier mot franske Montpellier i 2016.

– Det er svære greier. Det er det virkelig. Det er utrolig vanskelig å sette i perspektiv når man er i ren lykkerus. Jeg forstår det ikke, og skjelver i beina.

Elverum reiste til Ungarn som store underdogs mot Szeged som toppet Champions League-gruppen etter tre kamper. Elverum sto på sin side med to uavgjort, før de tapte 36–41 mot Kiel i forrige kamp. Sist helg scoret de vanvittige 50 mål i 50-30-seieren over Runar i NM-kvartfinalen.

– Det var ingen som forventet seier her. Szeged går for Final Four, og har et uttalt mål om å være det beste laget i Ungarn – og da også blant de beste i verden, sier Fredriksen.

– Rett etter kampen så jeg dette som en bra prestasjon. Men når jeg ser Bjørnar Myhren (mangeårig Elverum-leder, red.anm.) kommer med tårer i øynene, så skjønner jeg hva dette betyr for hele Elverum. Og kanskje også for norsk håndball, sier Elverum-trener Børge Lund til VG.

Med de norske landslagsspillerne Kent Robin Tønnesen og Alexander Blonz – tidligere Elverum-spiller – på motsatt banehalvdel holdt Elverum følge de første minuttene av kampen, før de seilte fra etter halvspilt første omgang.

Til pause hadde de bygget seg opp en firemålsledelse og ledet 19–15. I starten av andre omgang holdt ledelsen seg, men så begynte Szeged å knappe innpå. Ni minutter ut i omgangen var avstanden nede i to mål på stillingen 23–21, men så stakk Elverum fra igjen og økte til 27–22.

Szeged tok litt innpå igjen etter det, men seieren var aldri truet for Elverum som til slutt vant med fire mål. Målvakt Emil Kheri Imsgard og Tobias Grøndahl skal ha mye av æren for triumfen etter å ha henholdsvis reddet 18 skudd og scoret ni mål.

– Jeg er veldig glad for at vi har resignert med ham. Han kommer til å bli en av verdens beste håndballspillere, sier Fredriksen om nimålsscoreren på bare 20 år.

MÅLSCORER: Tobias Grøndahl vet hvor målet står, og ble Elverums toppscorer med hele ni mål mot Szeged.

– Han er god sammen med forsvaret. Han fikk de betingelsene til å ta det han skal ta og så var han i dag i stand til å dra opp noe ekstra. Det ga oss en veldig trygghet, sier Lund om sin 23 år gamle keeper.

– Målvaktsprestasjonen sammen med forsvaret legger grunnlaget. Og så har vi en Tobias Grøndahl som i løpet av 60 minutter setter opp gode situasjoner gang på gang. Den gutten der har et ekstremt håndballhode, sier Børge Lund som selv i sin aktive karriere vant Champions League med Kiel.

Til helgen venter Kolstad borte i ligaen, før Zagreb kommer på besøk i Terningen Arena neste onsdag.

– Det er bare å skaffe seg billett. Elverum kjemper om å komme topp seks i gruppen. Vi har et mål om gå videre fra gruppen i Champions League, sier Fredriksens som en oppfordring til publikum før Zagreb-møte.