Sport Rosenborg Kvinner Da Per fikk kontrakt, innså Ingvild at hun aldri kunne oppnå sin egen RBK-drøm

Per Ciljan Skjelbreds datter Eline Sofie (10) drømmer om å spille for RBK. Den muligheten hadde ikke Ingvild Farstad.

10. juni 2022 21:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg hadde egentlig ikke noe annen tanke enn at selvsagt skulle også jeg spille på Rosenborg. Det er nesten litt flaut, for jeg tror egentlig ikke jeg forstod at den drømmen var umulig for meg før Per fikk kontrakt med Rosenborg. Da innså jeg at det bare var gutter der, sier Ingvild Farstad.