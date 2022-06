Northugs tidligere trener får landslagsjobben

Stig Rune Kveen blir trener for kvinnelandslaget i langrenn.

Stig Rune Kveen, her sammen med sin tidligere elev Petter Northug, blir landslagstrener.

1. juni 2022 09:05 Sist oppdatert 32 minutter siden

For kort tid siden ble det kjent at Sjur Ole Svarstad får hovedtrenerjobben. Nå er det bekreftet av Norges Skiforbund at Petter Northugs tidligere trener, Stig Rune Kveen, får den andre trenerjobben.

– Jeg kjenner på at det har vært en lang prosess. Jeg søkte jo allerede etter påska og har vært inne til to intervjuer. Skiforbundet har gjort en grundig og god jobb, og det har vært mange om beinet etter hva jeg har skjønt. Jeg fikk signaler på at jeg var veldig aktuell for hovedtrenerjobben, og jeg ga uttrykk for at jeg var interessert i den andre trenerjobben også om det var en mulighet. Nå er jeg glad og ydmyk, sier Kveen til Adresseavisen.