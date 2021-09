Gullbragd for søskenpar i NM: – Ekstremt kult

Søskenparet Ingvild og Even Meinseth gjorde rent bord på 100 meter under friidretts-NM i Kristiansand.

I løpet av ti minutter tok søskenparet Even (t.v.) og Ingvild Meinseth begge gull på 100 meter i NM.

45 minutter siden

Lillesøster Ingvild Meinseth (Tyrving IL) sprang fredag inn til NM-gull på 100 meter. Det samme gjorde storebror Even Meinseth (Gular IL) noen minutter senere.

– Det var ekstremt kult og emosjonelt. Jeg synes det er veldig fortjent at vi begge klarte det, sier Ingvild om søskenparets gullbragd.

– Det er ekstra spesielt at vi begge vant gull på samme distanse i samme mesterskap. Det var utrolig stort, istemmer Even, som bor i Bergen og representerer Gular IL.

Storebror Even forteller at han kjente litt på forventningene før løpet, spesielt siden lillesøsteren kom først i mål like før han skulle springe.

– Jeg følte litt ekstra på presset siden hun tok gull. Jeg kunne ikke prestere noe dårligere da, erkjenner 25-åringen.

Lillesøsteren forteller om et spesielt øyeblikk da storebroren kom i mål.

– Jeg sto i mål og tok han imot da han kom først over målstreken. Det var en veldig spesiell følelse, sier Ingvild.

Fakta Medaljer for klubber fra Bergen og omegn Bergens TF: Oda Marie Myklebust (sølv i slegge) Fana IL: Solveig Fredriksen (bronse i slegge og bronse i diskos), Kitty Augusta Friele Faye (sølv i stav), Pål Haugen Lillefosse (sølv i stav), Vetle Raa Ellingsen (gull i høyde), Erlend Bolstad Raa (bronse i høyde) Gneist IL: Herman Ellingsen (bronse på 110 meter hekk), Trygve Havro (sølv på 100 meter para utv.hemminger og bronse på 1500 meter para) Gular IL: Even Meinseth (gull på 100 meter), Mats Hauge (bronse på 1500 meter), Ine Bakken (bronse på 10 000 meter), sølv på 1000 meter stafett for menn Laksevåg TIL: Beatrice Nedberge Llano (gull i slegge), Siri Gamst Glittenberg (Laksevåg TIL), Håkon Eik Litland (sølv i slegge) Norna-Salhus IL: Vegard Dragsund Sverd (gull i lengde para og sølv på 100 meter para), Christine Bjelland Jensen (bronse på 100 meter), Salum Ageze Kashafali (gull på 100 meter para og bronse på 100 meter), Viljar Helgestad Gjerde (bronse på tresteg), Rachel Ombeni (sølv på tresteg) Varegg Fleridrett: Ingeborg Løvnes (sølv på 3000 meter hinder) Voss IL: Mariell Hetlesæter Morken (sølv i kule) Vis mer

Even Meinseth kom først i mål på 100 meter under NM i fjor. Fredag kveld gjentok han bedriften.

– Utrolig artig

Even Meinseth vant gull på 100 meter under NM i Fana i 2020. Litt under et år senere, kom han først i mål på distansen, igjen. Denne gangen på tiden 10,43 – fire hundredeler foran nestemann.

– Det var utrolig artig og føltes veldig bra. Det var kjempegøy å forsvare gullet fra i fjor. Jeg kan virkelig ikke klage, konstaterer Gular-løperen.

Etter at Helene Rønningen ble skadet i semifinalen, fikk Ingvild Meinseth favorittstempelet foran finalen. Hun klokket inn på 12,00 – to hundredeler foran 2.- og 3.-plassen.

– Det var ekstra digg å innfri med favorittstempelet i finalen. Det var et litt tungt løp, og jeg var ikke på mitt beste, men det gikk akkurat, sier hun, og fortsetter:

– NM er et av sesongens hovedmål, så dette var selvfølgelig veldig deilig.

Ingvild Meinseth sprang først i mål på 100 meter under NM i Kristiansand fredag kveld, bare noen minutter før storebror Even gjorde det samme.

Flere sølvmedaljer

Sigrid Borge (Tjalve IK), som kommer fra Hausvik på Osterøy, tok sølv i spydkonkurransen under NM i Kristiansand med et kast på 52,88 meter.

– Det var som forventet. Det har vært mye motgang de siste årene, så jeg er bare glad for at jeg får konkurrere for å være helt ærlig, sier hun, og legger til:

– Jeg er veldig fornøyd med å ta sølv, fastslår Borge.

En annen utøver som tok sølv, er Pål Haugen Lillefosse (Fana IL). I stavsprangkonkurransen kom han seg over listen på 5,45 meter, noe som holdt til 2. plass.

– Det var greit. Sesongen har vært litt trist, for å si det mildt, så dette var i hvert fall et steg i riktig retning.

Han er tydelig på hva som skal til for å få en god sesong i 2022.

– Jeg må komme meg gjennom sesongen uten skadetrøbbel. Jeg gleder meg til å komme i gang med treningen og bli en bedre versjon neste år, sier Fana-utøveren.