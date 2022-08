Berg vender tilbake til Glimt: – Føles som et riktig valg for meg nå

Patrick Berg har signert for gamleklubben Bodø/Glimt. Han ble presentert på en pressekonferanse i Bodø mandag kveld.

Patrick Berg blir trolig Bodø/Glimt-spiller igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

22 minutter siden

Midtbanespilleren har slitt med lite spilletid i franske Lens. Nå er han klar for en retur til Glimt. Berg har signert en femårskontrakt.

Tidlig mandag kveld ankom Berg flyplassen i hjembyen. Der ble han møtt av en rekke medier. Noen timer senere ble han presenterte som ny Glimt-spiller på Aspmyra.

– Det føles som et riktig valg for meg nå. Jeg kjenner at jeg er så motivert som jeg aldri har vært før i karrieren. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og jeg gleder meg ufattelig mye til første treninga allerede i morgen, sier Berg i en uttalelse.

24 år gamle Berg er sønn av Ørjan Berg og barnebarn av Glimt-legenden Harald Berg.

– Jeg har vært med på eventyr med Glimt tidligere, men når jeg har snakka med Kjetil Knutsen og tenker etter selv, ser jeg ingen begrensninger i Glimt sånn som det er her. Det sa jeg til Kjetil også. Jeg ser ikke hvorfor ikke Glimt skal kunne være på topp europeisk nivå. Vi må ha de riktige folkene i klubben, og det har vi nå. Det er det som appellerer til meg, og er det beste for meg nå, sier Berg.

Møtt av fans

Midtbanespilleren innrømmet å ha hatt flere tilbud. Så sent som søndag var han i Belgia. Om valget av Glimt sier han:

– Det var en helhetlig vurdering, egentlig. Det har vært alternativer, men Glimt er så attraktive for min del fotballmessig at jeg ser det på som det soleklart beste valget. Det er den beste muligheten for å utvikle som fotballspiller, rett og slett.

På flyplassen mandag kveld ventet mange Glimt-fans på klubbens tidligere helt. Det var hovedpersonen klar på at han satte stor pris på.

– Jeg har savnet Bodø, folkene og det som har vært hjembyen min i mange, mange år, sa Berg til frammøtte medier.

24-åringen føler seg klar til å bidra på banen umiddelbart.

– Jeg er mer motivert enn noen gang, sa Berg og avviste at returen til Bodø er en nedtur.

Høy pris

Mandag formiddag erfarte lokalavisen Bodø Nu at Berg var på flyet til Bodø for å undertegne en avtale. Senere kastet også Nettavisen og VG seg på og hevdet å ha kilder på at overgangen blir et faktum.

Kjøpssummen skal ifølge rapportene være i nærheten av det Glimt solgte ham for. Berg ble i desember i fjor hentet til Lens for rundt 40 millioner kroner. En retur på et slikt nivå vil gjøre at nordlendingene slår sin egen overgangsrekord i Eliteserien.

Glimt kjøpte nylig dansken Albert Grønbæk for 25 millioner kroner.

– Vi kommenterer ikke overgangssummer, sa Glimts daglige leder Frode Thomassen på mandagens pressekonferanse.

Han kalte kjøpet av Berg for et taktskifte, samtidig som han understreket at det var viktig å drive klubben sunt økonomisk.

Delaktig i Europa-suksess

Berg spilte 168 kamper for de gulkledde før han etter fjorårets suksessesong ble proff i den franske toppligaen. Der er det blitt lite spilletid for nordlendingen, som har notert seg for 341 minutter fordelt på 19 kamper.

Bodø/Glimt skal i høst spille gruppespill i europaligaen, der de ble trukket i en attraktiv gruppe med Premier League-klubben Arsenal, nederlandske PSV og Zürich fra Sveits.

Patrick Berg var svært delaktig i at Glimt overrasket Europa ved å spille seg fram til sluttspillet i conferenceligaen i fjor. Da hadde de slått den italienske storklubben Roma hele 6-1 hjemme og klart 2-2 på bortebane.

Berg ble solgt fra klubben før sluttspillet. Glimt røk ut for Roma i kvartifnalen.