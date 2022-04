John Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

Tidligere fotballspiller og skuespiller John Carew (42) risikerer ubetinget fengsel: Økokrim har tatt ut tiltale for forsettlig, grovt skattesvik.

TILTALT: John Carew. Her avbildet i forbindelse med et intervju i 2018.

22. apr. 2022 08:58 Sist oppdatert nå nettopp

Carew anklages i tiltalen for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt i årene 2014 til 2019. Dette er perioden etter at 42-åringen la opp som fotballspiller.

I denne perioden hevder Økokrim at Carew ikke oppga en inntekt på 12,8 millioner kroner, samt en formue på totalt 307 millioner kroner.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel inntil seks år.

Carew bestrider tiltaledelen som handler om forsett.

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sier han i en pressemelding.

VG har forsøkt å kontakte Carew fredag, men uten hell.

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg har fått råd som i ettertid har vist seg å være feil, sier Carew i en pressemelding.

Carew sto oppført med 8,3 millioner kroner i inntekt i 2020, og en skatt på 2,4 millioner. Formuen var oppgitt til 72 millioner kroner i skattelistene for dette året.

42-åringen understreker at han akter å gjøre opp for seg.

– Min klient har fått uriktige skatteråd, noe som har ført til at han feilaktig har trodd at han var skattemessig bosatt i UK (England, journ. anm). Han har også hele veien vært tydelig på at han ønsker å gjøre opp for seg, sier advokat Berit Reiss-Andersen.

CAREW-RÅDGIVER: Per A. Flod fungerte lenge som John Carews agent. Han har også vært 42-åringens venn og rådgiver gjennom mange år.

Ordknapp Flod

Hun peker på Carews mangeårige rådgiver Per A. Flod i en pressemelding. VG var fredag i kontakt med en ordknapp Flod:

– Jeg har ingenting å si nå, det blir rettssak så da vil jeg si det jeg har å si i retten og bare der, sier han.

– Hva tenker du om at Carew sier han har fått dårlige råd?

Jeg kommer ikke til å kommentere det, svarer Flod.

– Når snakket du med Carew sist?

– I går kveld, svarer Flod.

– Hva tenker du om det Carew sier i forbindelse med saken?

– Det har jeg ikke tenkt til å kommentere.

– Er dere fortsatt venner?

–Ja, ingenting har skjedd der, svarer Flod.

Fakta Dette er §379 - grovt skattesvik Grovt skattesvik straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt skal det særlig legges vekt på om det

a. har ledet til eller kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp, b. er utført på en måte som i særlig grad har gjort det vanskelig å oppdage, c. er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, d. er begått av flere i fellesskap eller har et planmessig eller organisert preg, e. er utført ved å misbruke stilling eller tillitsforhold, ellerf.foreligger medvirkning under utøvelse av næring.

Tjente store summer

Fotballkarrieren til John Carew skjøt fart da han ble solgt fra moderklubben Lørenskog til Vålerenga i 1997. Deretter spilte han for Rosenborg, før spanske Valencia hentet den populære spissen.

Siden spilte han blant annet i Lyon, Roma og Aston Villa. Carew scoret også 24 mål på 91 landskamper, og ble «Årets Kniksen» i 2005, 2007 og 2008.

SPISS: John Carew var utenlandsproff i 11 år. Her er han for Norge under en landslagstrening i 2011.

Etter at Carew la opp i 2012, så har han brukt tid på skuespilleryrket. 42-åringen har blant annet hatt en rolle i NRK-serien «Heimebane». Carew er også annonsert som «Benny» i en kommende «Olsenbanden»-film.

Det er likevel eiendomsmarkedet Carew har puttet sparepengene sine i etter at han la opp. TV 2 har kalkulert at han tjente rundt 300 millioner kroner i løpet av årene som fotballproff, og allerede i 2011 skrev VG om hvordan Carew hadde leiligheter for mer enn 110 millioner kroner.

42-åringen har siden både kjøpt og solgt - både i Norge og utlandet.

Og det er nettopp disse eiendommene som er sentrale når Økokrim nå har valgt å ta ut tiltale for grovt skattejuks.

Avhørt i fjor

I fjor sommer bekreftet politiet at Carew var siktet for grov skatteunndragelse. Det ble da gjennomført razzia på flere adresser tilknyttet 42-åringen, som hadde blitt anmeldt av Skatteetaten.

Økokrim bekreftet at de mistenkte Carew for ikke å ha oppgitt korrekt formue og inntekt i utlandet. Han var også mistenkt for det samme i Norge.

Carews agent og mangeårige rådgiver, Per A. Flod, ga uttrykk for overraskelse den gangen:

– Dette er veldig overraskende. John Carew har oppgitt alt han har tjent og har av formue, og har betalt skatten sin i Storbritannia, sa han til Dagens Næringsliv.

PÅTALEANSVARLIG: Marianne S. Bendner.

Påtaleansvarlig i Økokrim, Marianne S. Bender, så det annerledes:

– Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette, sa hun.

John Carew møtte til avhør hos politiet i fjor sommer.

Etterpå hevdet Per A. Flod at Skatteetaten mener eks-proffen er langt rikere enn han faktisk er.

– Skattemyndighetene hevdet opprinnelig at han har hatt investeringer som han ikke har hatt. De hadde blant annet med noen adresser som de fant. Men dette var bare adresser til personer John kjenner og hadde ingenting med investeringer å gjøre. Dette er dokumentert overfor skattemyndighetene, sa Flod til DN.

Og:

– Verdsettelsene av en del investeringer var også feil og misforstått. Vi smilte litt da vi fikk høre hvor rik ligningskontoret trodde Carew er.

Det spørsmålet blir det nå opp til Oslo tingrett å avgjøre.