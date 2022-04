Emosjonell Mjøndalen-profil dediserte praktmål til bestefaren

Mjøndalen-spiller Joackim Olsen Solberg fikk drømmetreff i 2-0-seieren over Fredrikstad i 1. divisjon mandag. Scoringen var av det svært emosjonelle slaget.

Joackim Olsen Solberg scoret et fenomenalt mål for Mjøndalen mandag.

Olsen Solberg traff godt fra distanse etter 12 minutter og kunne fornøyd se ballen fly inn i lengste kryss bak Fredrikstad-keeper Håvar Jenssen. I feiringen rettet Mjøndalen-profilen fingrene mot himmelen.

I pauseintervjuet med Eurosport røpet Olsen Solberg litt om hvorfor følelsene rundt målet var så sterke.

– Dette var utrolig godt, selvfølgelig. Deilig. Jeg har en bestefar som ikke er helt frisk. Den (scoringen) var litt til han, for å si det sånn, sa han.

I annen omgang stanget Benjamin Stokke inn 2-0-målet etter et innlegg fra innbytter Herman Kleppa.

Seieren gjør at Mjøndalen fortsatt er ubeseiret i 1. divisjon denne sesongen. Mannskapet til Vegard Hansen har ti poeng etter fire kamper og ligger på annenplass på tabellen.

Sandnes Ulf vant igjen

Serieleder Sandnes Ulf kom til bortekampen med Stabæk med tre strake seirer i serieinnledningen. På Nadderud havnet gjestene raskt under press, men tok likevel ledelsen da fotrappe Sander Finjord Ringberg kontret inn 1-0 etter 38 minutter.

Flere mål ble det ikke i kampen, og dermed har Bjarne Berntsens Sandnes Ulf-mannskap fortsatt to poengs luke til Mjøndalen på toppen av tabellen.

Erling Braut Haalands fetter Jonatan Braut Brunes har scoret på bestilling for Start denne sesongen. Mandag fortsatte han på samme vis hjemme mot Skeid.

Først hamret 21-åringen, som er utlånt fra Lillestrøm, inn 1-0-målet på et praktfullt skudd fra distanse i første spilleminutt. Deretter satte han inn 2-1-målet etter at Anders Johan Johansen hadde utlignet for Skeid.

Oslo-klubben utlignet også til 2-2 etter meget svakt forsvarsspill av hjemmelaget, men Start tok seieren med 3-2 etter Bjarni Antonssons straffemål etter pause.

Dermed er Start nummer seks i 1. divisjon, mens Skeid ligger nest sist uten poeng.

Selvmål ga Ranheim-seier

Ranheims Vegard Erlien fulgte opp måldobbelen mot Grorud i forrige serierunde med en ny scoring da Ranheim slo Bryne 2-1. Et selvmål seks minutter før full tid avgjorde kampen. Bryne-midtstopper Christian Røer satte ballen i eget mål.

Erliens 1-0-scoring kom 13 minutter ut i annen omgang. Spissen kombinerte med Erik Tønne og svingte ballen sikkert inn i hjørnet bak Bryne-keeper Elias Hadaya. Fram til da hadde oppgjøret på Jæren vært relativt fattig på høydepunkter.

Like etter 1-0-scoringen fikk Erik Tønne en kjempesjanse til å doble ledelsen. Svakt forsvarsspill ga Ranheim-profilen en mulighet til å avslutte i åpent mål, men ballen traff klokkerent i stolpen.

I stedet kom målet i motsatt ende av banen. Med 21 minutter igjen å spille stanget Arne Gunnes inn 1-1. Det målet så ut til å gi sesongens første Bryne-poeng, men seks minutter før slutt falt avgjørelsen i favør Ranheim.

Kampen mellom Kongsvinger og Åsane endte 1-1.