Trondheims-Ørn gjorde som Sandviken allerede i 2020. Siden har pilene bare pekt én vei.

Nå er Branns kvinnelag på vei i samme retning.

Forrige sesong vant Sandviken begge oppgjørene mot Rosenborg, som endte som nummer to på tabellen.

Nå nettopp

I 2019 hadde Trondheims-Ørn et budsjett på åtte millioner kroner. Etter to år i de hvite og svarte Rosenborg-draktene er budsjettet mer enn doblet, og lå på 19 millioner kroner for sesongen 2021. Styreleder i Rosenborg Ballklub Kvinner, Ørjan Engen, mener klubbyttet har vært en sterkt medvirkende årsak til økningen.

– Verdien på det vi gjør har økt, vi når ut til flere tilskuere og vi får mer dekning i pressen. Det fører også til at vi får større betydning for sponsorer, og da får vi igjen bedre betalt, sier han.