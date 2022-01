Rafael Nadal med historisk tennisbragd. Hylles som tidenes beste av Casper Ruud.

Han måtte kjempe til etter midnatt. Men etter en femtimers thriller sikret Rafael Nadal en triumf med historisk sus.

Rafael Nadal jubler under Australian Open-finalen mot Daniil Medvedev.

30. jan. 2022 15:11 Sist oppdatert 25 minutter siden

RAFAEL NADAL-DANIIL MEDVEDEV 3–2 (2–6, 6–7, 6–4, 6–5, 7–5)

Det skulle være håpløst.

Men lørdag klarte Rafael Nadal det.

Han ble tidenes første herrespiller til å nå 21 Grand Slam-titler i tennis. Det skjedde etter en over fem timers batalje med Daniil Medvedev i Australian Open-finalen.

Det er siste vending i en fascinerende triell om statusen som tidenes beste mannlige tennisspiller.

For Roger Federer, Nadals erkerival gjennom mange år, står på 20 titler. Novak Djokovic, som ble nektet deltagelse i Australian Open, står også på 20.

Norges tennisstjerne Casper Ruud la rett og slett ut en geit på Twitter. Det er en henvisning til forkortelsen GOAT - «the greatest of all time».

– Ekstremt imponerende, skriver faren Christian Ruud til Aftenposten i en tekstmelding.

Fakta Flest Grand Slam-titler (menn) 1. Rafael Nadal (Spania) 21 2. Roger Federer (Sveits) 20 2. Novak Djokovic (Serbia) 20 4. Pete Sampras (USA) 14 5. Roy Emerson (Australia) 12 6. Rod Laver (Australia) 11 6. Björn Borg (Sverige) 11 8. Bill Tilden (USA) 10 9. Fred Perry (Storbritannia) 8 9. Ken Rosewall (Australia) 8 9. Jimmy Connors (USA) 8 9. Ivan Lendl (Tsjekkia) 8 9. Andre Agassi (USA) 8 Vis mer

Vurderte å legge opp

Da det hele var over, sto Nadal bare og lo - tilsynelatende i sjokk over den utrolige kampen. For Medvedev ledet 2–0, før Nadal vant de tre neste settene.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare utrolig, sa Nadal etter kampen.

At Nadal spiller fantastisk tennis, overrasker egentlig få. Men likevel er denne triumfen overraskende.

Veien til tittel 21 har nemlig lenge sett lang ut.

For mens suverene Novak Djokovic halset innpå i 2021, slet Nadal med å komme seg på banen.

Skaden i venstrefoten truet med å avslutte karrieren.

Nadal jobbet og jobbet for å komme tilbake. Det var dager med kjedelig og hardt opptreningsarbeid uten merkbar endring. Han slet med å se lyset i enden av tunnelen. Da kom øyeblikkene preget av tvil. Skulle han legge opp?

– For halvannen måned siden var jeg usikker på om jeg kunne komme tilbake til tennis. Dere vet ikke hvor mye jeg har kjempet for dette, sier Nadal.

Så uovervinnelig ut

For én kvalitet har mange lagt merke til ved Nadal. Han gir seg aldri. Enten om han kjemper mot skader eller tilsynelatende uovervinnelige motspillere.

Og lørdagens finale var enda et eksempel.

Daniil Medvedev, rangert som verdens nest beste spiller, virket overlegen i starten. Russeren var tålmodig og nådeløs, sterk og bevegelig.

Han ledet 2–0 i sett og stormet mot sin andre Grand Slam-tittel.

Så det ut som.

For Nadal, som ifølge Eurosport-kommentator Christer Francke «så tung ut» lenge, kviknet til.

Etter hvert gikk flere og flere poeng til Nadal – spesielt de avgjørende slagene i de tetteste, lengste gamene.

Og tilskuerne – som hadde kommet for å se historie ble skrevet – elsket det. Når Nadal smadret inn vinnerslag, jublet publikum. Når Medvedev lyktes, var lydnivået lavere.

«De er idioter. Ingen hjerner. Tomme hjerner. Livene deres må være veldig dårlige, ikke sant?», sa Medvedev til dommeren før det fjerde settet.

Daniil Medvedev var alt annet enn fornøyd med det australske publikumet.

Kampen kunne snudd

Heiet frem av tilskuerne vant Nadal både det tredje og fjerde settet.

Men kunne 35-åringen holde også i det femte settet?

Selvfølgelig kunne han det.

Den svette spanjolen stønnet, gryntet og skar grimaser, men kjempet seg til de nødvendige poengene.

Kampen kunne snudd da Medvedev brøt Nadals servegame til 5–5. Men råsterke Nadal brøt tilbake.

Så servet han hjem den historiske tittelen.

Cirka klokken ett på natten lokal tid var det over.

– Det var galskap. Nivået var så høyt, sa Medvedev rett etter finalen.

Rafael Nadal hadde gjort det. Tilbake i toppform vant han sin 21. Grand Slam-tittel.

Og neste mulighet er Roland Garros, Nadals favoritt-turnering.

