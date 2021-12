Skarp VM-kritikk fra utslåtte lag: – Idiotisk og urettferdig

Sinnet har ikke lagt seg etter at Russlands håndballforbund og Sverige forsvant ut av håndball-VM i kvartfinalen.

Sveriges trener Tomas Axnér.

NTB

– Jeg mener at vi har gjort jobben i VM. Hvis det ikke hadde vært for den idiotiske og urettferdige strukturen i hovedrunden, ville vårt lag helt sikkert spilt semifinale, sa Russlands håndballpresident Sergej Sjisjkarjov til Match.tv.

Russerne tapte kvartfinalen mot Norge med 28-34.

Allerede før VM kom det klager på hvordan mesterskapet ville bli avviklet. Bakgrunnen var at de seks beste lagene fra OL havnet på samme side av tablået på jakt etter to plasser i semifinalen. Dette kunne skje ved at det ble gjort en endring i puljesammensetningene et par dager etter trekningen.

Den gjorde at vertsnasjon Spania og også Danmark helt skar unna en toppnasjon før en eventuell semifinale.

– Det er helt vilt at man kan unngå en toppnasjon så langt inn i et mesterskap, sa den tidligere danske landslagsspilleren Lærke Møller til dansk TV2.

– Det har vært som en søndagsskole på andre siden av tablået i VM sammenlignet med vår, sa Sveriges trener Tomas Axnér til Aftonbladet.

Svenskene ble slått ut i kvartfinalen mot Frankrike.