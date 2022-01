Sport Tennis Hun satte søkelyset på stjernenes helse. Nå er hun tilbake.

Tennisstjerne Naomi Osaka hadde et turbulent 2021.

4. jan. 2022 06:06 Sist oppdatert 9 minutter siden

2021 var året der idrettsstjernenes mentale helse havnet i søkelyset for alvor.

Under OL vakte det stor oppmerksomhet da Simone Biles valgte å trekke seg fra flere konkurranser. Hun gjorde det for å ta vare på sin egen psykiske helse. Det fantes de som mente hun bare burde kjempet seg gjennom det, men jevnt over ble valget hyllet.