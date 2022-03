Kyrgios slo tilbake og kom med stikk til Ruud: – Hører ikke noe prat nå

Casper Ruud tapte kampen mot formsterke Nick Kyrgios i tennisturneringen i Indian Wells 0-2. Etterpå kom Kyrgios med et stikk i retning Ruud.

Casper Ruud i aksjon mot Kyrgios i den tredje runden av turneringen i Indian Wells.

8 minutter siden

I løpet av 1 time og 17 minutter var det over for Ruud som tapte et servegame i hvert sett i den tredje runden. Det var nok for en stabilt bedre Kyrgios som vant 6-4, 6-4.

Ruud gikk av banen, og Kyrgios klarte ikke å dy seg.

– Jeg hører ikke noe prat nå. Ingenting, sa Kyrgios til TV-kameraet.

– Jeg hører ingenting. Ingenting, la han til.

Kyrgios slo med det tilbake etter tapet for Ruud i Roma i 2019. Da mistet Kyrgios hodet fullstendig og forlot banen etter at han gjentatte ganger hadde kranglet med dommeren. Siden har han vært kritisk til Ruud og spillestilen hans og kommet med slengbemerkninger i sosiale medier.

Ruud hadde etter deres duell i Roma ment at Kyrgios burde få utestengelse på seks måneder. Det falt ikke i god jord hos australieren.

«Hei, Casper Ruud. Neste gang du har noe å si, ville jeg satt pris på om du sa det direkte til meg. Jeg er sikker på du ikke ville vært så stor i kjeften etter det. Til da vil jeg heller se maling tørke enn å se deg spille tennis. Det er kjedelig som faen», tvitret Kyrgios.

Nick Kyrgios slo Casper Ruud.

– Noen utbrudd her og der

Etter kampen var Ruud skuffet, men fattet.

– Det var dessverre ingen altfor god kamp fra min side. Jeg følte at jeg ikke fikk det helt til som jeg prøvde og håpet på. Han er vrien og god når han er på, som han er i dag, sa Ruud til NTB.

– Synes du noe av oppførselen hans i dag ikke er «fair play»?

– Jeg prøvde ikke å følge altfor mye med på alt han gjorde. Han kom med noen utbrudd litt her og der. Det er litt det som er normalen hans, kan man si. Han oppfører seg både høyt og lavt til tider. Det er sånn han er og ikke noe jeg kan gjøre så mye med eller tenke for mye på. Det er ofte sånn han spiller. Det var ikke så altfor ille i dag i forhold til andre ganger man har sett, sa Ruud.

Nordmannen fikk en dårlig start på kampen. Nordmannen tapte sitt servegame, før Kyrgios økte til 2-0. Han klarte aldri å hente tilbake serven. Australieren misbrukte to settballer, men satte den tredje.

I andre sett så det ut til å gå noe bedre for den norske tennisstjernen, men i det tre gamet sviktet det igjen. Ruud klarte heller ikke da å slå tilbake og bryte Kyrgios, som servet hjem det andre settet.

– Treffer kula bra

Ruud var skuffet over ikke å levere når en såpass stor stjerne var på motsatt banehalvdel.

– Han er en av de største navnene innenfor tennis. Han har gjort seg fortjent til den tittelen ved å vinne mot mange gode spillere og gjort det bra i store turneringer. Han har vært litt lite på touren de siste årene, men viser at han fortsatt treffer kula bra. Det er litt skuffende, selvfølgelig – man vil alltid vinne hver kamp, men i dag ble det altfor mye feil, sa Ruud.

Ruud er nummer åtte på verdensrankingen, Kyrgios nummer 132. Turneringen går i Indian Wells i California og er en av ATP Masters 1000-turneringene.

Kyrgios møter Jannik Sinner i åttedelsfinalen. I neste kamp kan det med seier blir en duell mot Rafael Nadal. Ruud på sin side får en pause fra turneringsspill og skal neste gang i aksjon i Miami Open, også det en Masters 1000.