Hauger stepper opp Formel 1-jakten: – Må virkelig pushe meg selv

Dennis Hauger (19) får i helgen testet livet som Formel 2-debutant. Han står foran en reise som kan gjøre ham til en av verdens mest kjente nordmenn.

Dennis Hauger er klar for sesongstarten i Formel 2 i Bahrain.

NTB-Bernt Harald Brennevann

17. mars 2022 08:02 Sist oppdatert 27 minutter siden

Fredag ruller Hauger i gang sesongen på Sakhir-banen i Bahrain. Der får han menget seg i omgivelser med Formel 1-stjerner som Max Verstappen, Lewis Hamilton og Sebastian Vettel. Og slik blir det hver helg F2 er på programmet.

Konkurransene er koordinert med eliten og lagt til de samme stedene.

I fjor vant Hauger suverent Formel 3-mesterskapet. Lenge ble det hvisket om hans talent, men nå snakkes det høyt om Aurskog-guttens sjanser til å greie det «umulige» og bli Norges første Formel 1-fører.

– Det er et ekstremt trangt nåløye, men jeg er nærmere, sier Hauger til NTB.

Konsentrert

Han vil ikke se for langt frem. Det er nuet som gjelder, og på det skal han være en skikkelig kløpper.

– Jeg må ta et steg om gangen og få maksimalt ut av sesongen.

Dennis Hauger har vært en del av Red Bull-akademiet siden høsten 2017, men kjører for Prema. Det gjorde han også i fjor.

F2-kalenderen består av 13 løpshelger. Det er en dobling av det Hauger kjørte på nivå tre, og han er forberedt på at overgangen blir stor.

– Det er noen erfarne førere i toppen, og de kommer til å være sterke. Jeg må virkelig pushe meg selv for å kunne være med der oppe, sier 19-åringen.

Treffer på timingen

Harald Huysman var i 1990 svært nær ved å bli Formel 1-fører. Han kunne tidlig se at Hauger hadde «noe litt utenom det vanlige».

– De aller beste innehar hele pakka. Slik er det også med Dennis, påpeker Huysman overfor NTB.

Fakta Dennis Hauger (19) Født: 17. mars 2003 Fra: Aurskog i Viken Meritter: Begynte en kartingkarriere i en alder av fem. Han vant sitt første løp som åtteåring. I debuten i British Formula 4-mesterskapet som 15-åring i 2018 ble det totalt 4. plass. I 2019 vant han det italienske Formel 4-mesterskapet og ble nummer to i det tyske. Han debuterte i Formel 3 for Hitech Racing under 2020-sesongen. I 2021 vant han Formel 3 sammenlagt. Rykket dermed opp til Formel 2. Vis mer

I dag er han Haugers manager. Han mener 2024 er et naturlig mål for å få F1-drømmen oppfylt. Det får støtte hos Viaplay-kommentator Atle Gulbransen.

– For meg er han verdens beste utøver i sin aldersgruppe. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at det åpner seg en mulighet om to år. Samtidig maner jeg til litt tålmodighet. Vi skal ikke forvente at Dennis Hauger vinner og dominerer i sitt første Formel 2-år.

Gulbrandsen er også sportssjef med talentansvar i Norges Bilsportforbund. Han mener Hauger-fremgangen har kommet på akkurat riktig tidspunkt.

– I tillegg til at man skal være veldig god, skal man også treffe på timingen. Det må være et vindu der for at du skal få en mulighet. Nå er vi inne i et slags generasjonsskifte.

Kiloene renner av

Skulle noen være i tvil om hvor tøft Formel-livet kan være, kan Hauger avklare det. Påkjenningen krever sin mann.

– Det er ikke som å kjøre en vanlig bil. Her er det ingen hjelpemidler, forklarer han.

– Bremsetrykket kan være opptil 180–190 kilo. Rattet blir veldig tungt, så får du en overstyring der du må korrigere, blir det fort tøft hvis det fortsetter å skje gjennom løpet.

Hauger forteller videre at det vanlig å ha et væsketap på mellom tre og fem kilo etter en løpshelg. Varmen i bilen bidrar til det.

– Du kjører i brannsikkert undertøy i over 30 grader.

* Fredag: Treningsomgang (10.35-12.20), kvalifisering (17.25-17.55)

* Lørdag: Sprintløp 23 runder à 5,412 km (17.40-18.25)

* Søndag: Hovedløpet 32 runder (11.40-12.40).

Norske tider i parentes. Alt sendes på Viaplay