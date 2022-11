Disse fire har fått VM-jobb i Trondheim

Ski-VM har ansatt fire personer i sportslige nøkkelroller.

Linda Svendsrud er assisterende rennleder kombinert for ski-VM i 2025.

19 minutter siden

– Nå har jeg så mange på plass på sport, at jeg planlegger for en større samling der vi legger opp strukturer og hovedplaner, sier Kristin Mürer Stemland til Adresseavisen.

Tidligere i høst ble Hroar Stjernen presentert som rennleder for hopp, Magnus Krog som rennleder for kombinert og Daniel Myrmæl Helgestad som rennleder for langrenn.