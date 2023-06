Ingebrigtsen tviler på rekordtid i Oslo: – Bislett er en B-bane

PARIS (VG) Etter verdensrekord på den uvanlige øvelsen to engelske mil, mener Jakob Ingebrigtsen (22) at underlaget på Bislett gjør det vanskelig med ny rekord til uken.

REKORDMANN: Jakob Ingebrigsten smiler etter verdens raskeste tid på to engelske mil i Paris: 7.54,10

10.06.2023 08:45 Oppdatert 10.06.2023 09:22

I sommerkvelden i Paris fredag satte han verdensrekord på to engelske mil (3218 meter) med 7.54,10 – over fire og et halvt sekund foran den gamle rekorden. Den lød på 7.58,61 og ble satt av Daniel Komen fra Kenya for 26 år siden.

Torsdag 15. juni springer han spesialøvelsen 1500 meter i Oslo under Bislett Games. Der tviler den olympiske mesteren på rekordsterke tider.

– Bislett Games er først og fremst en folkefest i hovedstaden foran det norske folk. Vi har lagd det til et av verdens beste stevner, hvert fall i år, sier Jakob Ingebrigtsen til VG og NRK.

Fakta Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:28,32 – Olympisk og europeisk rekord (Tokyo 2021). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mil (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er Hicham El Guerrouj satt i 1999.

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

To engelske mil (3218 meter): 7:54,10 - verdensrekord

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

– Samtidig er det en B-bane. En B-stadion. Som en konsekvens av at det er i Norge. Det er ikke tilfeldig at man løper de beste tidene i den sørligere delen av Europa, der er miljøet best, fortsetter han.

– I Sør-Europa kan man med god samvittighet lage en stadion og bane bare for gode tider. Man trenger ikke bry seg om nedbør, vann og dreneringer. Det må man i Norge, og da blir det ikke optimalt.

– Forklar hva forskjellen er på Bislett sammenlignet med å springe her i Paris eller i Monaco?

– Det er vanskelig å si. Det er så mange andre ting som spiller inn også: Dagsform, vær, harer og opplegg. Men tartanen er ikke like rask som «Mondo-dekket» uansett hvordan man ser på det, sier Ingebrigtsen.

Banen i Paris har et såkalt «Mondo-dekke», som det også var i Tokyo-OL i 2021. Det har blitt kjent for å gå raskt, men vann drenerer ikke. På Bislett ligger et allværs-dekke, hvor vannet går gjennom tartan-dekket og ned i bakken.

Steinar Hoen, sjef for Bislett Games, mener Ingebrigtsen har et poeng og forklarer dette:

– «Mondo-dekket» drenerer ikke vann, det blir som å helle vann på parkett. På marginalen er det nok raskere, men de aller fleste stadioner har dekket som vi har, og i Norge kunne vi ikke hatt et «mondo-dekke».

Karsten Warholm er eneste som har satt verdensrekord på Bislett Games siden 2008. Det skjedde da han løp inn til 46,70 på 400 meter hekk sommeren 2021 – en tid han senere har senket til 45,94.

– Vi la nytt dekke i 2019, og det går nå inn i sin beste periode fem til ti år etter det ble lagt. Jeg kan betrygge det norske folk med at banen på Bislett er inne i sine beste år og enda raskere enn da Karsten satte rekorden i 2020, sier Hoen.

I tillegg til Warholm og Ingebrigtsen, er verdensstjerner som Armand Duplantis, Wayde van Niekerk og Sandra Perkovic blant flere store navn som kommer til Oslo.

– Vi synes det er ekstremt kult at det har blitt som det har blitt i Oslo, det er ekstremt mange av de aller beste som prioriterer det. Det er jo jævlig kult, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sesongåpnet med seier på 1500 meter (tid 3:32,59) i Rabat nylig. VM i Budapest mot slutten av august er sesongens høydepunkt.

Fakta Norske verdensrekordholdere i friidrett: Stående: Jakob Ingebrigtsen 7.54,10 på to engelske mile (7:54,10).

Karsten Warholm på 400 meter hekk: 45,94 Tidligere: Ingrid Kristiansen på 5000 meter, 10.000 meter og maraton

Grete Waitz på 3000 meter og maraton

Terje Pedersen, Trine Hattestad og Egil Danielsen i spyd

Audun Boysen på 1000 meter

Sverre Strandli i Slegge

Charles Hoff i stav Kilde: SNL.no Vis mer