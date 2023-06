Best i Champions League-finalen: Anna Vjakhireva håper å komme hjem til Russland

BUDAPEST (VG) Hun har vært knallsuksess etter overgangen fra Rostov-Don. Anna Vjakhireva (28) vet ikke om hun kommer seg til Russland i ferien.

I SENTRUM: Anna Vjakhireva leverte en stor Champions League-finale. Her feirer hun med Marketa Jerabkova (til venstre) og Marta Tomac. Vis mer

– Forhåpentligvis kommer jeg hjem i sommer. Jeg ønsker å se vennene mine og familien, svarer hun på VGs spørsmål.

Vjakhireva ble kåret til Champions League-finalens beste spiller etter seks scoringer og en drøss av målgivende pasninger. Katrine Lunde ble historisk da Ferencvaros ble slått.

Nå ønsker russeren å besøke hjembyen. Hun er født i Volgograd, men familien flyttet tidlig til bilbyen Togliatti. Til Kristiansand kom hun foran denne sesongen fra Rostov, ikke så langt fra den ukrainske grensen.

Hun dro fra Russland da krigen var fire måneder gammel.

– Jeg gjorde mitt valg sist sommer. Det er helt sykt hvordan det har fungert den første sesongen. Jeg er veldig, veldig stolt.

– Det må være spesielt for deg når tilstanden er slik hjemme i Russland?

– Jeg vil ikke snakke om det. For meg handler det om å være her, og være glad for å spille håndball. Jeg prøver bare å gjøre mitt beste her og nå, svarer Anna Vjakhireva.

BEST I FEST: Anna Vjakhireva ble kåret til Champions League-finalens beste spiller.

Hun har møtt tøffe ord fra hjemlandet etter hun bestemte seg for å dra til Norge. Hennes mangeårige trener på landslaget, Jevgenij Trefilov, likte det ikke. Ifølge nyhetsbyrået Tass sa Trefilov at stjernens overgang «ser stygg ut».

– Jeg snakker ikke med Trefilov. Men det plager meg ikke, sa hun til VG etter ankomsten til Vipers.

Hun har også blitt brukt – for å kritisere Norge – av den kjente russiske TV-kommentatoren Dmitrij Gubernijev.

– Hvorfor motsetter de seg ikke at Anna Vjakhireva spiller for det norske laget? Det er et gigantisk hykleri, mener han om at norske stemmer ikke vil ha med russere, men tillater en russisk stjerne på sitt beste lag på kvinnesiden, sa Gubernijev i vinter.

– Vipers har gjort en riktig vurdering. Hun er kun en spiller på et norsk klubblag, har Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, sagt til VG.

Lindeman var samtidig klar på at det vil bli problematisk om Vjakhireva igjen skulle spille for det russiske landslaget.

Hun har ikke gjort comeback der etter Vipers-overgangen, men setter OL-gull i 2016 og sølvet fra 2021 høyt.

– Det har kommet noen kommentarer. Enkeltmennesker synes det er uheldig, men vi har hatt med oss det politiske og den store sportsbevegelsen, sier Ole Gustav Gjekstad.

– Jeg tror Anna har fått en helt ny hverdag etter at hun kom til Norge. Det er veldig forskjell på det. Hun er en fantastisk spiller og person, mener Vipers-treneren.

– Jeg hadde en drøm og den ble virkelighet her. Vi startet å jobbe for 11 måneder siden og nå står vi med dette trofeet. Vi har jobbet hardt for dette og ser virkelig bra ut på banen. Jeg bare elsker den kjemien og «flowen» vi har, sier hun.

– Hvordan er det for deg å være tilbake på ditt aller beste?

– Jeg kan bli bedre, men det jeg leverte var nok disse to dagene. Jeg bare elsker å spille håndball igjen, svarer Anna Vjakhireva.