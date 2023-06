Avslørte nøyaktig hvor RBKs problem ligger

Tydelig: Rosenborgs nye trener Svein Maalen (til venstre), her sammen med styreleder Cecilie Gotaas Johnsen og daglig leder Tore Bjørseth Berdal, varslet store endringer i klubben.

KOMMENTAR: Nok en gang skal Rosenborg snu opp ned på det klubben har jobbet med over tid.

16.06.2023 19:46

Svein Maalen sa ikke direkte hva Rosenborgs grunnleggende problem består av. Men ordene han tok i bruk er en så presis beskrivelse som det nesten er mulig å få det.

Budskapet var ikke at det skal bygges videre på et godt arbeid som er gjort det siste halvannet året. Budskapet var heller ikke at noen små detaljer skal justeres, slik det gjerne er når en leder byttes ut med en annen, i håp om at det «skal løsne». Hovedbudskapet var heller ikke noen formasjonsendring.