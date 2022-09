Ble tatt på senga av beskjeden. Nå må hun be pent om fri

Her gratuleres Cesilie Andreassen over landslagsplassen. Nå kan hun få debuten for Norge - dersom hun får fri fra studiene.

Cesilie Andreassen tatt ut på landslaget

26. sep. 2022 15:02 Sist oppdatert nå nettopp

GARDERMOEN: – Jeg skulle helst ha vært i praksis nå på lærerstudiet. Og det er jo en kabal som er lagt, ut fra at landslagssamlingen gjør at det er pause i serien. Så nå må jeg ringe praksislæreren og spørre om mer fri, smiler Andreassen til Adresseavisen.

25-åringen har en rekke kamper for aldersbestemte landslag. Men etter U19 sa det stopp.