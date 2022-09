Dette sier Rekdal om forholdet til Solbakken

RBK-leiren har hatt fri. Likevel havnet Kjetil Rekdal i medienes søkelys.

Havnet i medienes søkelys: Kjetil Rekdal.

26. sep. 2022 16:46 Sist oppdatert 12 minutter siden

- Hvordan er forholdet ditt til landslagstrener Ståle Solbakken?

- Det er bra, det. Vi var lagkompiser på landslaget, og han er én jeg har respekt for. Så er det slik at jeg har blitt spurt om å komme med mine faglige vurderinger i noen spørsmål, hvor jeg kun har stilt spørsmål tilbake. Det er ikke slik at jeg har gått løs på kompetanse, eller noe.