Hevder han ble torturert i UAE: Retter kraftig kritikk mot Haaland

LONDON (VG) Matthew Hedges (35) skal ha blitt torturert i et fengsel i De forente arabiske emirater i flere måneder. Nå rykker han ut mot Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (23).

KRITISK: Erling Braut Haaland vil tjene enorme summer i Manchester City. Matthew Hedges mener klubbvalget underminerer den norske Qatar-protesten på landslaget.

21. sep. 2022 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Både Haaland og Ødegaard er ambassadører for et totalitært regime, sier engelskmannen til VG. Han peker ikke på de norske spillerne alene, men på alle dem som representerer klubber med bånd til regimer i Midtøsten.

Onsdag reagerte Erling Braut Haaland på et spørsmål om menneskerettighetsbrudd i De forente arabiske emirater (UAE) og eierne til Manchester City:

– Jeg har aldri møtt dem, så jeg kjenner de ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarte Haaland på NRKs spørsmål.

Mens Arsenal sponses tungt av Dubai-baserte Emirates, så eies Manchester City av sjeik Mansour fra Abu Dhabi. Begge er del av De forente arabiske emirater (UAE).

Der ble den engelske studenten Matthew Hedges idømt livstidsstraff for spionasje i 2018. Han satt fengslet i syv måneder før han ble benådet. Hedges hevder han ble tvangsmedisinert i fengselet. At han ble manipulert og presset.

Han så fanger som hadde blitt slått, forteller han. På veggene skal det ha vært blod.

– En del av ansvaret ved å være en offentlig person er å tilegne deg kunnskap om enkelte temaer. Spesielt når du som person fremstår som et effektiv merkevare for en stat. Når det gjelder UAE, så trenger du ikke anstrenge deg for å oppdage utbredte brudd på menneskerettighetene utført av myndighetene, sier Hedges etter å ha blitt konfrontert med Haalands ferske svar.

VG har kontaktet Manchester City og Arsenal for en kommentar fra klubb og spillere i forbindelse med denne saken, men uten å få svar. Myndighetene i UAE eller ambassaden i Oslo har heller ikke svart.

– Aktive støttespillere

Matthew Hedges kan mer om De forente arabiske emirater enn de fleste. Han har bodd der, han har studert der og han har gitt ut bok om det totalitære regimet som pumper milliarder inn i internasjonal idrett.

Engelskmannen misliker hvordan engelsk fotball brukes som et verktøy av diktaturer i Midtøsten. Og hvordan fotballspillere, ifølge ham, promoterer disse landene:

– Det er ikke bare det at de ikke bryr seg. De er også aktive bidragsytere og støttespillere. Når spillerne vinner pokaler, så er det med hjelp fra regimet. Etterpå feirer både spillerne og regimet, som i et fellesskap.

– Mener du de har gått til sengs med djevelen?

– Absolutt. Mange ser opp til disse spillerne. Men de må forstå konsekvensen av valget de tar, og hvilken påvirkningskraft de har. De MÅ ikke spille for disse lagene. Dette er ikke land med verdier som vi vil identifisere oss med, sier Hedges.

Han møter VG på en kafé på togstasjonen Paddington, midt i hjertet av London.

GODE VENNER: Martin Ødegaard (t.v.) og Erling Braut Haaland, her i kamp for det norske landslaget.

Omtrent samtidig har karrieren til Erling Braut Haaland tatt fyr i Premier League. Nordmannen har scoret 14 mål og blitt den måljegeren fansen på Etihad hadde håpet på.

Matthew Hedges hadde derimot hatt mer respekt for Haaland dersom han hadde adressert sportsvasking og menneskerettigheter.

– Det har blitt reist spørsmål om fotball-VM i Qatar. Men når du adresserer Qatar, men ikke UAE som betaler lønnen di – da svekker det argumentene i utgangspunktet. For det viser at du er villig til å markere så lenge det ikke påvirker deg selv og din egen lommebok. Da fremstår den opprinnelige markeringen bare idiotisk, sier han.

Han mener klubbvalgene til Ødegaard og Haaland underminerer Qatar-protesten til det norske landslaget i fjor.

Selv holder han med Chelsea.

– Om du hadde vært Manchester City-supporter som ung, kunne du fortsatt vært det i dag?

– Naturligvis ikke. Man kan kanskje tilgi, men man kan aldri glemme, understreker Hedges.

MØTTE VG: Matthew Hedges, her på togstasjonen Paddington i sentrum av London.

Arrestasjonen

5. mai 2018 skjedde det Hedges vil ta med seg resten av livet:

Han hadde tilbrakt to måneder som doktorgradsstipendiat i De forente arabiske emirater (UAE) for å studere nasjonal sikkerhet i landet.

35-åringen hadde bodd fem år i UAE tidligere, og har et stort kontaktnett på den arabiske halvøya. Nå skulle han hjem til England, sammen med moren sin.

Men slik gikk det ikke.

På flyplassen i Dubai ble han raskt tatt til side av opp mot 20 politifolk. Flere var maskert og utstyrt med automatvåpen.

Han skal ha blitt påført bind for øynene og fraktet inn i en bil, sier han i dette intervjuet med VG.

– Dette er mobile fengsler. Det er som en metallkoffert, der man bindes fast i gulvet under transporten.

I flere timer skal han ha blitt grillet av sikkerhetspolitiet. De hevdet han jobbet for britisk etterretning.

– Alle rommene var lydtette. Det var blod på gulvet. Det var fotavtrykk i blod på veggene – men føttene pekte nedover. Så folk hadde åpenbart blitt løftet opp, forteller han.

– Fengslene er røde, grønne og hvite, avhengig av hva slags type saker det er snakk om. I hvite fengsler er absolutt alt hvitt. Cellene er små. Dørhåndtaket, veggene, klærne dine, skoene, sengen – alt er hvitt.

GIFT: Daniela Tejada kjempet for Matthew Hedges i britiske medier mens mannen satt fengslet i UAE.

Medisinering

I en uke skal han ha blitt liggende på gulvet mens en vakt med våpen sto ved siden av ham.

Hedges nektet for enhver tilknytning til MI6 eller britiske myndigheter, forteller han.

– Så begynte de å gi meg medisiner for å få meg «opp». Det var blant annet snakk om Ritalin. Deretter ga de meg medisiner for å ta meg «ned» igjen. Jeg fortalte dem at jeg hadde blitt diagnostisert for angst og depresjon, men det ville de ikke tro på. De mente det var en anti-avhørsteknikk fra min side.

Nekter for tortur

UAE har tidligere nektet for å ha torturert Matthew Hedges.

– Han fikk ivaretatt alle nødvendige rettigheter og hadde en tolk til stede. Han forsto alle spørsmålene han fikk, og han var i stand til å svare på dem. Det er dokumentert. Matthew Hedges er en fri mann og kan si hva han vil, men vi behandler alle fanger rettferdig i henhold til loven i UAE, sa Jaber al-Lamki, direktør for mediene og strategisk kommunikasjon, til CNN.

Han avviser påstandene om at Hedges ikke fikk en advokat mens han var fengslet. Og han hevder fortsatt at Hedges var en spion for britiske MI6:

– Han var ett hundre prosent en aktiv spion. Han ble benådet, men det fjerner ikke det faktum at han var en spion og det må han leve med resten av livet sitt.

STÅR PÅ SITT: Jaber Al Lamki og UAE hevder fortsatt Matthew Hedges var en spion for MI6.

Ga opp

Etter uker og måneder med press og det han kaller mental tortur, ga Matthew Hedges opp. Han følte seg sjanseløs:

– Jeg sa «OK, skal jeg bare si det dere vil høre, da? Greit! Jeg er MI6». Da løp de ut av kontoret, før de kom tilbake etter et par timer og sa «Bra, Matthew. Du fortalte sannheten». Jeg tenkte «Herregud så dumme dere er dersom dere baserer tilståelsen på tre navn som dere har gitt meg!»

Hedges slapp ikke fri tross innrømmelsen. Den neste måneden ble han avhørt opp mot 15 timer hver dag. Medisineringen fortsatte, sier han.

– På et tidspunkt sa jeg at «Sorry, folkens. Jeg er jo ikke MI6, jeg sa det bare fordi jeg var redd». Da klikket det fullstendig for dem. De var rasende og sa jeg måtte dra til en militærbase og at jeg aldri ville se dagslys igjen.

Engelskmannen ble aldri slått selv. Men han skal ha sett andre bli båret blodige ut av cellene sine, hevder han.

Amnesty-kritikk

Amnesty understreker overfor VG at Matthew Hedges aldri skulle vært arrestert. Organisasjonen bruker ordet «miserable» om forholdene han ble holdt under.

– Saken til Hedges viser bare at De forente arabiske emirater styres av et repressivt regime som går hensynsløst til verks for å undertrykke ytringsfriheten og enhver form for kritikk av myndighetene. Hedges er ikke den første personen som utsettes for en vilkårlig arrestasjon i UAE, og som blir anholdt i lange perioder uten tilgang til advokater eller som blir tvunget til å «tilstå», sier Frank Conde Tangberg til VG.

FERIEDESTINASJON: Dubai og UAE, slik emiratene liker å fremstille seg, er ikke den hele sannheten, mener Matthew Hedges.

Han mener flere land enn Qatar fortjener et kritisk søkelys i Midtøsten:

– Manchester City sine de facto eiere er et autoritært regime som undertrykker ytringsfriheten, begår vilkårlige arrestasjoner, er ansvarlige for inhuman behandling av fanger og ikke respekterer folks privatliv. De tillater så å si ikke kritiske spørsmål, sier Amnesty-representanten.

I en podkast hos Viaplay nylig, sa generalsekretær John Peder Egenæs at regimet i UAE er fem til ti ganger verre enn i Qatar hva gjelder menneskerettigheter.

Sluppet fri

Storbritannia og De forente arabiske emirater (UAE) – som eier Manchester City – har historisk sett svært tette bånd.

Og saken til Matthew Hedges fikk enorm oppmerksomhet i internasjonale medier da det ble kjent at 35-åringen var idømt livstidsstraff for spionasje vinteren 2018. CNN, BBC og så godt som samtlige engelske aviser kastet seg på.

I parlamentet kommenterte daværende statsminister Theresa May saken:

– Jeg er dypt skuffet og bekymret. Storbritannia vil fortsette å legge press på emiratene på høyeste nivå, sa hun.

Noen dager etter at livstidsdommen ble forkynt Matthew Hedges ble han bedt om å signere en søknad om benådning til presidenten i UAE. Den ble godkjent.

STATSMINISTEREN MÅTTE SVARE: Theresa May, her i det engelske parlamentet.

– I syv måneder ble Hedges holdt hovedsakelig på isolasjon, under nedverdigende og inhumane forhold. En benådning gjør ikke opp for den uretten som ble begått mot ham, sier Frank Conde Tangberg i Amnesty.

I dag er Hedges tilbake i England. Doktorgraden er disputert og i boks. Hedges ga nylig ut boken «Reinventing the Sheikhdom: Clan, Power and Patronage in Mohammed bin Zayeds UAE».

Han kommer aldri til å reise tilbake til landet han engang likte.

– Det som skjedde er en påminnelse om at det finnes en helt annet virkelighet i en del land enn den som synes ved første øyekast. Jeg bodde i UAE og likte meg. Jeg hadde knapt hørt om sikkerhetspolitiet før. Og så skjer alt dette.

Hedges er ikke ferdig med arrestasjonen i 2018. Han lider i dag av panikkanfall og angst, forteller han. Og han nekter å la de ansvarlige slippe unna.

LANDSLAGSSJEF: Ståle Solbakken.

I England pågår det undersøkelser om hvordan myndighetene håndterte saken hans. I hjemlandet har han også en sivil sak gående mot fire personer som var tilknyttet arrestasjonen hans.

– Jeg kommer aldri til å gi meg. Det er viktig å vise at dette ikke er greit, sier han.

Med den lille hunden Bruce på fanget vender han temaet tilbake til fotballen:

– Disse fotballklubbene er bare et middel for regimene, sier han.

– Enkelte mener at det er FA, FIFA og UEFA det må pekes på. At fotballspillerne ikke bør ansvarliggjøres for dette?

– Det ene utelukker ikke det andre. Selvfølgelig er det FA, Premier League og FIFA som lager reglene. Men spillerne har også et valg, og derfor et ansvar. Det er opp til dem, mener Matthew Hedges.

Solbakken: Umulig grense

VG har vært i kontakt med NFF, i et forsøk på å få en kommentar fra Haaland og Ødegaard på utspillet til Matthew Hedges. Spillerne har ikke respondert, men NFFs medieansvarlig, Morten Morisbak Skjønsberg, mener det er viktig å få med perspektivet til Haaland og Solbakken fra onsdagens pressekonferanse i Oslo:

– Da jeg gikk til City så handlet det om min utvikling. Sånn jeg har gjort det i hver klubb jeg har gått til: Det handler om å utvikle meg best mulig og mest mulig på en positiv måte som gjør at jeg kan bli en bedre fotballspiller, og som gjør at Norge kan få bruk for meg, sa Haaland.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener at denne saken dreier som om et politisk spørsmål som er større enn hva et enkeltindivid må stå til ansvar for:

– Manchester City er godkjent av Premier League. Hvor grensa går for alt det der er helt umulig. Jeg synes at dette er et mye større spørsmål enn at enkeltindividet, enten det er Pep Guardiola, Kevin de Bruyne eller Erling Haaland, som på en måte står til ansvar for den delen, sa Solbakken.