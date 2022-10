Hindringene kunne stoppet henne. Men det norske rytteresset kjempet seg til toppen.

Isabel Freese markerer seg i internasjonal hestesport. Veien dit har vært spesiell.

Isabel Freese og Total Hope har vist seg frem i flere store, tyske stevner. Denne uken er duoen i Norge.

Nå nettopp

Isabel Freese er ikke enkel å få tak i. Dagene hennes starter mens de fleste andre ligger snorkende under dynen. Hun står opp 06.00 presis, én time tidligere «hvis det brenner». Da er det rett i stallen for å ri de 16 hestene hun har ansvar for. Om mannen ikke kan levere sønnen i barnehagen, må hun få inn det en plass også.

Det går i ett fra morgengry til kveld i Tyskland, der 43-åringen bor.