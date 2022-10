Andreassen reiser hjem fra landslagssamling

Går glipp av kampene mot Brasil og Nederland.

Cesilie Andreassen ble tatt ut på landslaget i forrige uke

Cesilie Andreassen var på vei til Madrid i forrige uke da hun fikk vite at hun endelig var blitt tatt ut på landslaget.

– Jeg skulle helst ha vært i praksis nå på lærerstudiet. Og det er jo en kabal som er lagt, ut fra at landslagssamlingen gjør at det er pause i serien. Så nå må jeg ringe praksislæreren og spørre om mer fri, sa Andreassen til Adresseavisen like etter at hun fikk nyheten.