Sport Fotball Som liten passet hun på griser. Nå vokter hun Norges mål.

Sunniva Skoglund (20) er Norges nye, lovende keeper. Landslagslegende roser hennes sterke engasjement. Selv tror hun oppveksten på gård kan ha hjulpet.

Nå nettopp

20 år gammel og allerede landslagskeeper. Sunniva Skoglund fikk debuten med flagget på brystet mot Brasil fredag.

– Det er noe man drømmer om fra man er liten. Å få denne muligheten er veldig, veldig moro. Men jeg vil ikke at dette skal være den eneste kampen. Jeg vil jobbe videre for å få flere kamper og eventuelt senere bli førstekeeper for Norge, sier Skoglund til Aftenposten.