Forbrukerrådet: – Mye taler for at RBK må ta ansvar her

Fortsatt har ikke RBK fått svar som lovet fra det engelske selskapet Your Tribute. Forbrukerrådet mener ting tyder på at RBK må ta ansvar om varen ikke blir levert.

Her skal RBK-veggen etter planen komme opp. Fortsatt mangler det svar på når det skal skje, eller om det i det hele tatt skjer.

06.01.2023 17:31

– Det spesielle i denne saken er at betalingen fra forbrukerne har gått direkte til det engelske selskapet Your Tribute. Forbrukerrådet mener likevel at mye taler for at RBK må ta ansvar her.

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet, og har lest Adresseavisens saker om RBK-veggen som ennå ikke er på plass.

